آموزش های علمی کاربردی صنایع را مدرن می کند/ لزوم مکانیزه کردن صنایع بومی

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله معافی عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، با اشاره به اهمیت اضافه کردن رشته های مورد نیاز صنعت در دانشگاه علمی و کاربردی مهارت سازمان فنی و حرفه ای را خواستار شد.

وی با اشاره به تجهیزات مدرن و مجهز کارگاه های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان، تشکیل دانشگاه علمی و کاربردی در این سازمان را منشا خیرات و برکات زیاد عنوان کرد و افزود: باید با تفاهم، هر چه بیشتر از این امکانات بیشترین بهره را ببریم.

معافی، برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی و کاربردی مهارت قول مساعد داد و افزود: حل مشکلات نیازمند نگاه بومی است و باید تلاش کنیم تا صنایع بومی را در جامعه تقویت کنیم.

وی ادامه داد: بعضی صنایع بومی استان کرمان نیازمند مکانیزه و مدرن شدن هستند که لازمه این امر آموزش دادن و آگاهی بخشی است که این مهم وظیفه دانشگاه ها و بالاخص دانشگاه های علمی و کاربردی است.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی واحد کرمان حل مشکلات صنعتی کارگاه ها و شرکت های صنعتی و تجاری را پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه های علمی و کاربردی عنوان کرد و افزود: در این زمینه قراردادهایی بین دانشگاه های علمی و کاربردی و شرکت های صنعتی برای حل مشکلات آنها بسته می شود.

وی ادامه داد: یکی از راه های حل مشکلات جامعه خصوصی سازی است و مجموعه های خصوصی نیازمند فناوری دانشگاه ها هستند و باید فرمول های داخلی به گونه ای باشند که فسادانگیز نباشند.

