هفت گاهی معلق در تاریکی تالار وحدت/ ابهام درباره حضور شهرام ناظری در سالن!

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی "هفت‌گاه معلق" شامگاه گذشته 29 بهمن‌ماه در هاله ابهام حضور شهرام ناظری در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت به روی صحنه رفت و فرخزاد لایق، دومین گام خود در راستای برگشودن "حجم" در موسیقی دستگاهی ایران را برداشت.

گاه اول، گاه دوم، گاه سوم، گاه چهارم، گاه پنجم، گاه ششم و گاه هفتم از جمله قطعات این اجرا بودند تا اثری به نام "هفت‌گاه معلق" خلق شود و یک کوارتت زهی کلاسیک غربی، بستر حرکت موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گیرد، آن هم با نگاهی که به رهایی موسیقی دستگاهی ایرانی از "خط" به "حجم" می‌اندیشد.

به نظر می‌رسید، هفت گاه معلق عزم گذر از شوق وصال و غم فراق کرده بود تا در قصه عاشق و معشوق به بستری نو از جنس اضطراب، خشم، فریاد، رنج و حیرت برسد و برای مخاطب فضایی از خوف، خفقان، یاس و پوچی را ترسیم کند. در این میان و در حالی که تالار وحدت شب پر اضطرابی به خود می‌دید، اندک نور صحنه نیز با توجه به مضمون قطعات هر دقیقه به رنگی در می‌آمد تا آنچه که باید، تکامل یافته‌تر به مخاطب القا شود.

بدون تردید طولانی بودن این دست قطعات سنگین، تکنیکال و خالی از کلام، مخاطب را دست کم در ابتدای راه این گونه موسیقی ایرانی که ذائقه‌اش کم تر با آن مانوس است خسته می‌کند و به نظر می‌رسد از همین رو، فرخزاد لایق هفت‌گاه معلق را 45 دقیقه‌ای ساخته و منظم کرده باشد.

پدرام فریوسفی، ویلن، امین غفاری، ویلن، سهراب برهمندی، ویلن آلتو، دانیال جورابچی، ویلن آلتو، آتنا اشتیاقی، ویلن سل و نگار نوراد نیز ویلن سل، نوازندگانی بودند که شب گذشته در جریان برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، هفت گاه معلق فرخزاد لایق را به اجرا گذاشتند.

اما پیش از به روی صحنه آمدن اعضای گروه و اجرای قطعات، فرخزاد لایق به روی صحنه آمد و درمورد این اجرا گفت: یک ماه پیش امیرعباس ستایشگر از من برای حضور در جشنواره دعوت کرد آن هم به خیال این که با این اجرا اتفاق بزرگی رخ می‌دهد. در ابتدا جواب من به این خواسته منفی بود اما بعد از آن صحبت‌هایی با مسوولان جشنواره سبب شد تا این پیشنهاد را بپذیرم.

همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و ما نیز در مدت زمان کوتاه افزون بر انتخاب نوازندگان خوب و صدا بردار مناسب، صحنه را نیز باید آماده می کردیم. به هر حال این کار در زمینه خودش تجربه ای ست، تجربه ای که باید اتفاق می افتاد.

همچنین ما وقت کمی را به طراحی صحنه اختصاص دادیم و این طراحی صحنه تمام ظرفیت منوچهر شجاع نیست اما با این همه امیدوارم بتوانیم، بهترین پرفورمنس را ارائه دهیم.

فرخزاد لایق در پایان صحبت‌های خود گفت: گرچه یکایک شما عزیز هستید اما من امشب یک مهمان بسیار بسیار عزیزی دارم که در شب تولد خود، برنامه خود را رها کرده و بین ما آمده است. به همین دلیل از او کمال سپاس را دارم.

گرچه فرخزاد لایق خبر از حضور شهرام ناظری داد و با انگشتان خود به نقطه‌ای از تالار اشاره کرد اما هرچه چشم انداختیم، شهرام ناظری را در میان جمع ندیدیم. البته پیش از آغاز اجرا شهرام ناظری در تالار وحدت حضور داشت که به نظر می‌رسید قبل از اجرا تالار را ترک کرده است!