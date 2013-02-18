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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

زرندی تاکید کرد: 

لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات استان البرز

لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات استان البرز

کرج- خبرگزاری مهر: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،سعید زرندی پیش از ظهر دوشنبه در اولین همایش مدیران کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز که با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مدیران ارشد استان در مرکز همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استان برگزار شده بود با اشاره به نقش و جایگاه بخش خصوصی در حوزه ارتباطات گفت: توسعه فضای مجازی و ارتباطات با کمک بخش خصوصی نقش مکملی خواهد داشت.

 

وی افزود: در استان البرز برای گسترش و توسعه در حوزه IT  باید از توان بخش خصوصی بیش از گذاشته استفاده شود.
 
 
مدیرکل ارتباطات البرز گفت: از بدو تاسیس استان البرز زیرساخت های ارتباطات وجود نداشت و در این مدت زمان اندک با تلاش های سازمان نظام صنفی کشور و با کمک بخش خصوصی شاهد تحولاتی بوده ایم.
 

زرندی با اشاره به خلاهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات استان افزود: با وجود پتانسیل های بالا  در استان البرز هنوز در بخش اشخاص حقیقی آنگونه که باید فعال سازی نشده است.

 

وی گفت: باید از توان بومی نیز برای انجام پروژه های استانی و ملی  بهره مند شویم؛ و این مهم با معرفی توان بخش خصوصی محقق خواهد شد.

 

وی ادامه داد: ساماندهی دولت الکترونیک که چندین سال است استارت آن در کشور زده شده در البرز نیازمند اقدامی جهادی است.

 

زرندی افزود: در این راستا باید در حوزه تدوین نقشه راه و سیاست گذاری ها تدابیر جدی اخذ شود.

 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز امنیت در فضای تبادل اطلاعات را نیز از جمله اولویت های حوزه IT  در البرز ذکر کرد و گفت: این مهم از طریق مشارکت شرکت های خصوصی در کنار بخش دولتی محقق می شود.

 

شکل گیری شورای دولت الکترونیک و دیتاسنتر در البرز

 

وی افزود: بزودی شاهد شکل گیری شورای دولت الکترونیک با حضور مدیران استان  نیز خواهیم بود و سیاست گذاری های منسجمی در این راستا شکل گرفته است.

 

زرندی  ادامه داد: طرح شکل گیری دیتاسنتر در  استان البرز در حال تدوین است و از نیمه اول سال 92 در استان البرز شکل می گیرد.

 

زرندی یادآور شد: شکل گیری این مهم ظرفیت خوبی را  برای کسب و کار در این استان فراهم خواهد ساخت.

 

وی افزود: با فعال شدن این شورا  و بانک اطلاعات فضای مجازی نظارت بر بازار اطلاعات و فناوری اطلاعات و امنیت در استان البرز  را شاهد خواهیم بود.

 

مشارکت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات

 

مدیرکل فناوری اطلاعات البرز گفت: مقدماتی فراهم شده است تا سالانه طی دو فراخوان 30 خرداد و آذر ماه درب های دفاتر پیشخوان به روی متقاضیان و مشارکت کنندگان در بخش خصوصی باز شود و در این راستا و از 10 اسفند تا 10 اردیبهشت ماه نیز فرصت برای ثبت نام خواهد بود.

کد مطلب 2000355

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