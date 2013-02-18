لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر،سعید زرندی پیش از ظهر دوشنبه در اولین همایش مدیران کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز که با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مدیران ارشد استان در مرکز همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استان برگزار شده بود با اشاره به نقش و جایگاه بخش خصوصی در حوزه ارتباطات گفت: توسعه فضای مجازی و ارتباطات با کمک بخش خصوصی نقش مکملی خواهد داشت.

وی افزود: در استان البرز برای گسترش و توسعه در حوزه IT باید از توان بخش خصوصی بیش از گذاشته استفاده شود.

مدیرکل ارتباطات البرز گفت: از بدو تاسیس استان البرز زیرساخت های ارتباطات وجود نداشت و در این مدت زمان اندک با تلاش های سازمان نظام صنفی کشور و با کمک بخش خصوصی شاهد تحولاتی بوده ایم.

زرندی با اشاره به خلاهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات استان افزود: با وجود پتانسیل های بالا در استان البرز هنوز در بخش اشخاص حقیقی آنگونه که باید فعال سازی نشده است.

وی گفت: باید از توان بومی نیز برای انجام پروژه های استانی و ملی بهره مند شویم؛ و این مهم با معرفی توان بخش خصوصی محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: ساماندهی دولت الکترونیک که چندین سال است استارت آن در کشور زده شده در البرز نیازمند اقدامی جهادی است.

زرندی افزود: در این راستا باید در حوزه تدوین نقشه راه و سیاست گذاری ها تدابیر جدی اخذ شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز امنیت در فضای تبادل اطلاعات را نیز از جمله اولویت های حوزه IT در البرز ذکر کرد و گفت: این مهم از طریق مشارکت شرکت های خصوصی در کنار بخش دولتی محقق می شود.

شکل گیری شورای دولت الکترونیک و دیتاسنتر در البرز

وی افزود: بزودی شاهد شکل گیری شورای دولت الکترونیک با حضور مدیران استان نیز خواهیم بود و سیاست گذاری های منسجمی در این راستا شکل گرفته است.

زرندی ادامه داد: طرح شکل گیری دیتاسنتر در استان البرز در حال تدوین است و از نیمه اول سال 92 در استان البرز شکل می گیرد.

زرندی یادآور شد: شکل گیری این مهم ظرفیت خوبی را برای کسب و کار در این استان فراهم خواهد ساخت.

وی افزود: با فعال شدن این شورا و بانک اطلاعات فضای مجازی نظارت بر بازار اطلاعات و فناوری اطلاعات و امنیت در استان البرز را شاهد خواهیم بود.

مشارکت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات

مدیرکل فناوری اطلاعات البرز گفت: مقدماتی فراهم شده است تا سالانه طی دو فراخوان 30 خرداد و آذر ماه درب های دفاتر پیشخوان به روی متقاضیان و مشارکت کنندگان در بخش خصوصی باز شود و در این راستا و از 10 اسفند تا 10 اردیبهشت ماه نیز فرصت برای ثبت نام خواهد بود.