ملاقات ماه با سیاره مشتری در شامگاه امشب

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه امروز دوشنبه 30 بهمن ماه مقارنه میان ماه و سیاره مشتری رخ خواهد و این دو جرم آسمانی به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می‌رسند.

در این پدیده که در ساعت 18 شامگاه امروز رخ می‌دهد، فاصله ظاهری این دو جرم منظومه شمسی حدود 9.1 خواهد بود.

سیاره مشتری در صورت فلکی ثور قرار دارد و هنگام مقارنه این سیاره با ماه، ستاره دبران در نزدیکی ماه قرار دارد. در این لحظه قدر یا درخشندگی سیاره مشتری حدود منهای 4.2 است.

ستاره سرخ رنگ دبران با فاصله حدود 65 سال نوری از ما است و دارای قدر ظاهری حدود مثبت 8 خواهد بود.