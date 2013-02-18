به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کشوری فرد در حاشیه آخرین تمرین تیم فوتسال صبای قم پیش از مصاف خانگی هفته بیست و سوم لیگ برتر با تیم حفاری اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هدف ما این است که صبا در تمام رشته ها قوی و مدعی باشد و به همین خاطر از فوتسال نیز همانند سایر رشته های زیر مجموعه باشگاه حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان ما خوب می دانند که کار سختی را در خانه برابر تیم فوتسال حفاری اهواز پیش رو دارند، تصریح کرد: صد در صد تیم ما آماده این بازی است، ما به سفارش مدیران باشگاه سعی کرده ایم حمایت خوب و همه جانبه ای از تیم فوتسال داشته باشیم و امیدوارم در نهایت این تیم قهرمان شود.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم، بیان داشت: در روزهای اخیر به دقت و ظرافت تمرینات و نحوه آماده سازی تیم فوتسال صبا را زیر نظر داشته ام، به نظرم من این تیم شایسته قهرمانی است و قطعا با کسب امتیازات لازم از چهار بازی باقی مانده به حق خود خواهند رسید.

وی با اشاره به بازی هفته بیست و دوم که به شکست صبای قم در دیدار با دبیری تبریز انجامید، تاکید کرد: تمام تلاش ما این بود تا بازیکنان برای بازی با حفاری اهواز روحیه خوبی داشته باشند، ضمن اینکه تلاش کادر فنی نیز برای افزایش آمادگی تیم بسیار خوب بوده است.

کشوری فرد بیان کرد: مطمئنا کادر فنی تیم ما شناخت خوبی از تیم فوتسال حفاری اهواز دارند، چون این تیم اهوازی خریدهای بسیار خوبی داشته، تیم پرمهره‌ای است که کار را برای ما این بازی حساس است، البته هر دو تیم پرمهره هستند و تنها هدف‌شان کسب پیروزی و انجام بازی تماشاگرپسند است.

وی عنوان داشت: تیم ما با کسب 15 پیروزی در 20 ماسبقه قبل نشان داده است که سابقه کار گروهی خوبی دارد و در بازی‌های گروهی خوب عمل می‌کند، به همین خاطر ما عزم خود را جزم کرده ایم تا در خانه و در حضور تماشاگران خوب قمی به حداکثر امتیاز دست پیدا کنیم.

لازم به ذکر است: صبای قم و حفاری اهواز از هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت 16 امروز در قم به مصاف یکدیگر می‌روند.