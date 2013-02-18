به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شب گذشته باحضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص افتتاح تونل نیایش ، به تشریح اقدامات شهرداری تهران در حوزه های مختلف پرداخت.

وی با اشاره به دلایل احداث تونل نیایش و این که چه مشکلاتی در شهر موجب ساخت این تونل شد ، ضمن ابراز خشنودی از این که این پروژه با تلاش جوانان وجامعه مهندسان و کارگران بر اساس زمان بندی در زمان مقرر خود افتتاح شد ، گفت : این تونل بر اساس طرح جامع حمل و نقل شهر تهران و مجموعه طرح های بزرگراهی که در شهر تهران طراحی شده بود باید اجرا می شد .

قالیباف با اشاره به لایه بندی بزرگراه های شهر تهران و جهت آن ها که مشکلاتی ترافیکی به وجود آورده ، افزود: برای رفع این مشکل در بررسی هایی که در طرح جامع انجام شد باید اتوبان نیایش به صدر متصل می شد که برای این کار باید یا از روی زمین یا از زیر زمین کاری انجام می دادیم که از روی زمین به دلیل آن که امکان تملک معارضان نبود و همچنین امکان تعریض زیادی نیز به دلایل فنی واقتصادی وجود نداشت ، طرح تونل مطرح و در شورا ی شهر بررسی و قطعی شد .

شهردار تهران تصریح کرد : از سویی با ایجاد تونل ، ترافیک وارد اتوبان صدر می شد که این اتوبان هم اکنون نیز کشش لازم را ندارد و مشکلات ترافیکی بیشترمی شود ، در نتیجه لازم بود حتما این تونل وقتی به اتوبان شهید صدر رسید ، برای عبور ترافیک از این نقطه نیز راه حل ییدا شود که سه گزینه برای آن مطرح شد به این شکل که یا باید تونل تا اتوبان شهید بابایی ادامه می یافت ، یا اتوبان صدر باید تعریض می شد و یا باید این اتوبان دو طبقه می شد که بعد از مطالعات دقیق در این گزینه به جمع بندی رسیدیم که بخشی از آن به شکل پروژ تونل صدر – نیایش همراه با با 10هزار و 250 متر تونل ، 11 کیلومتر نیز پل صدر باشد که این پل و تونل ، پروژه ای بود که بر اساس این نیاز سنجی تصمیم گیری شد که هم اکنون تونل به بهره برداری رسیده و پل نیز در آینده نزدیک افتتاح می شود .

قالیباف با بیان این که این پروژه از لحاظ ترافیکی به هم متصل اما از لحاظ اجرا مجزاست ، گفت : هم اکنون این قابلیت در جامعه مهندسی ما وجود دارد که تونل ها ی استاندارد روز دنیا و کشورهای پیشرفته احداث شود، این در حالی است که تونل های شهری کاملا متفاوت از تونل های جاده است ، چراکه در تونل های جاده ای حجم عبور محدود است و ماشین ها داخل تونل نمی مانند اما در تونل های شهری با توجه به ترافیک شهر، این طور نیست و باید از بعد زیبایی ، ایمنی به شکل دیگری مورد توجه باشد .

وی تصریح کرد : در تونل های شهری با توجه به این که خودروها زمان زیادی در تونل می مانند باید از لحاظ آلودگی ، آتش سوزی و امکان تخلیه در صورت حادثه در کمتر از سه دقیقه توجه شود که این بر اساس استانداردهای جهانی است و همچنین باید امکان عبور پیاده و هم خودروی با سرنشین و بی سرنشین نیز باشد و سیستم آتش سوزی هم مجهز باشد که در این تونل بالغ بر 500 کیلومتر کابل ضد حریق کار شده تا ایمنی ها ایجاد شود و به ازای هر 250 متر نیز ، دربهای خروجی است تا افراد پیاده از اتاق کنترل که فرماندهی با سیستم آی تی اس دارد خارج شوند و جهت افراد نیز مشخص است و در زمان حریق نیز مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت اتوماتیک عمل می کند و تلفن های اس اس نیز در آن نصب شده و به طور کلی این تونل از نظر زیبایی ، ایمنی و هوا مجهز است .

تونل نیایش از جمله تونلهای استاندارد دنیاست

شهردار تهران با بیان این که منطقه ای که این تونل در آن ایجاد شده آبرفتی است و با توجه به مسیر شمالی-جنوبی آب ، شرقی غربی حرکت شده است ، گفت : با طراحی صورت گرفته این تونل کاملا عایق بندی شده و با اطمینان می گویم که در این تونل یک قطره آب هم وجود ندارد و از لحاظ استاندارد جزو تونل های استاندارد دنیاست که موجب افتخار جامعه مهندسان ماست.

وی در ادامه با اشاره به این که تونل رسالت با دو کیلومتر مسیر رفت و برگشت طی 12 سال احداث شد در حالی که هیچکدام از پیچیدگی های این تونل را نیز نداشت ، افزود : تونل توحید نیز با شش کیلومتر در 32 ماه افتتاح شد و این تونل با 10 کیلومتر در 20 ماه انجام شد که همه این اقدامات با کار جهادی بوده است و در مدت زمان بازدید خود از این تونل این روحیه و فرهنگ دفاع مقدس را آنجا می دیدم و هر شهروندی که از آن عبور کند از نظر کیفیت و سرعت این موضوع را به چشم می بیند و در نهایت کار قابل و زیبنده ای به مردم عزیز ارائه شد .

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره ترافیک این تونل بعد از افتتاح آن گفت: این امری طبیعی است و هرگاه تونلی با این قابلیت باشد ، ابتدا تقاضای کاذب برای عبور از آن زیاد است و همه دوست دارند از آن عبور کنند و آن را ببینند که در تونل رسالت نیز شاهد آن بودیم که حتی ساعات یک و دو صبح ترافیک در این تونل در ابتدای افتتاح آن وجود داشت ، ضمن آن که هر پروژه جدیدی تقاضای سفر جدید نیز ایجاد می کند و کسانی که قبلا از مسیرهای دیگر تردد می کردند ترجیح می دهند از این مسیر عبور کنند و مثلا اگر می خواستند از اتوبان صدر به کردستان بروند باید از اتوبان مدرس ، خیابان افریقا و اتوبان صدر عبور می کردند که 40 دقیقه زمان می برد اما با این تونل در زمان ترافیک 15 دقیقه و در غیر از زمان ترافیک 4 دقیقه ای عبور می کنند و این به عنوان یک گزینه بهتر در زمان و ایمنی سفر است و در هر صورت وقتی جایی افتتاح می شود به معنای افزایش ظرفیت ترافیک است وبه معنای کاهش ترافیک نیست .

قابلیت احداث یک کیلومتر پل در هر 45 روز

قالیباف در ادامه با اشاره به نام گذاری این سال به عنوان سال تولید ملی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت : یکی از زیبایی های این پروژه استفاده از سرمایه ایرانی و نیروی کار ایرانی بود که مطابق با فرمایش ایشان بود و این تونل از طراحی تا اجرا توسط متخصصان ایرانی انجام شد و چنین اجرایی نه تنها در کشور بلکه در دنیا بی نظیر است و اگر به سایت مربوط به تونل ها و پل ها نگاه کنید ، پل صدر جزو پل های مشهور است و درآخرین آمار جامعه مهندسان جهان، گزارش پل صدر داده شده و تجهیزات ، طراحی و نوع اجرای آن منحصر به فرد است .

وی افزود : با این پروژه ، تکنولوژی وارد کشور شد که توسط جامعه مهندسان ایرانی صورت گرفت و این قابلیت وجود دارد بعد از این پروژه ، هر 45 روز یک کیلومتر پل یک یا دو طبقه از تولید قطعات گرفته تا سگمنت ها ، طراحی و اجرا شود و در تولید ملی در هیچ جای کشور پیش از این چنین سبکی وجود نداشته است .

شهردار تهران درادامه با بیان این که تونل غرب به شرق نیایش هم ساخته شده و آماده است ، گفت : وقتی از سمت شرق به غرب وارد می شویم ، یعنی بار تارفیک صدر را تخلیه و از طریق اتوبان نیایش به کردستان و به اتوبان نیایش می بریم ، اما اگر مسیر غرب به شرق تونل نیایش را باز کنیم یعنی ترافیک اتوبان نیایش و کردستان را به اتوبان صدر می بریم که در حال حاضر این امکان به دلیل محدودیت های ترافیکی این اتوبان به دلیل ساخت پل ، وجود ندارد.

عذرخواهی قالیباف از شهروندان تهرانی

قالیباف با بیان این که احداث پل صدر در سه ماه آینده به اتمام می رسد ، افزود : از مردم تهران عذرخواهی می کنم چرا که در اجرای پل 120 روز از زمان بندی عقب هستیم و دلیل آن نیز تحریم ها و مشکلات تجهیزات خارجی است که این مشکل ماست و باید آن را حل می کردیم ، اما این پروژه از نظر طراحی و اجرا بسیار سخت است و اگر تونل جنوبی نیایش بازگشایی شود ترافیک به این نقطه می اید که مشکل ایجاد می کرد و در صورتی که وضعیت اتوبان صدر هم اکنون به این شکل نبود حتما این بخش تونل نیز افتتاح می شد .

تبدیل زباله های تر به برق با راه اندازی زباله سوزها برای اولین بار در کشور

شهردار پایتخت در ادامه این گفت و گو با اشاره به سایر پروژه های شهری ، به ایجاد زباله سوز برای اولین بار در کشور اشاره کرد و گفت : در تهران زباله ها سه نوبت جمع آوری می شود و باید 70 کیلومتر مسیر از داخل شهر طی کند تا به جایی برا ی بازیافت برسد ، اما امسال در کشور و در سال تولید ملی زباله سوزهایی با سرمایه گذاری داخلی و بخش خصوصی برای اولین بار در منطقه 4 با ظرفیت 500 تن در روز ایجاد شد که زباله های تر را تبدیل به برق می کند و این کار به کمک دانشگاه ها واندیشمندان صورت گرفت .

وی افزود : همچنین در منطقه کهریزک که همیشه بوی تعفن می آمد و دلیل آن نیز شیرابه های مانده 20 تا 50 سال قبل بود که مشکلات جدی محیط زیستی را برای ساکنان ایجاد می کرد ، امسال دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با کار جدید و تجهیزاتی که خودشان ساختند ، مشکل شیرآبه ها را حل کردند و امروز این مکان در حال تبدیل شدن به یک پارک بزرگ است ، در حالیکه این محل قبلا معضلی جدی در حوزه آب و خاک و محیط زیست بود و در مجموع پروژه هایی که در تهران انجام می شود به ویژه امسال با رویکرد سال تولید ملی است .

وی در ادامه با بیان این که امروز در مجموعه مدیریت شهری میان شورا و شهرداری وفاق وجود دارد و فضای کار و فعالیت در تهران جاری است که حتما شهروندان آن را تایید می کنند ، اظهار کرد : تهران ، امروز به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده و هم اکنون سه هزار پروژه کوچک از جدول و جوی و فضای سبز در یک محله و سایر پروژه های این چنینی وجود دارد و درکنار آن نیز پروژه های بزرگی مانند صدر – نیایش و یا اتوبان امام علی (ع) وجود دارد .

قالیباف با اشاره به پروژه بزرگراه امام علی (ع) اظهار کرد : این اتوبان در طراحی شهر تهران باید از دارآباد تا اتوبان آزادگان ادامه می یافت ، این مسیر تا اتوبان رسالت حدود شش کیلومتر آمده و 25 کیلومتر آن سالیان سال متوقف بود که الان در دستور کار است و با 14 لاین که هشت لاین آن تندرو و شش لاین کندروست و به صورت خوبی طراحی شده تا شهر دوتکه نشود و در مجموع از دارآباد به عنوان شمالی ترین نقطه تهران تا حرم امام (ره) و ابتدای عوارضی قم با 27 کیلومتر ادامه دارد و 57 پل در آن اجرا می شود که کار بزرگی است که به برکت این همدلی ها و همکاری ها به دست آمده است.

تاکید بر وفاق میان شورای شهر و شهرداری تهران

وی تصریح کرد : هرچند این روزها ذائقه مردم به دلیلی اختلافاتی که هست تلخ است ، اما مردم تهران می دانند که شورای شهر و شهرداری با وجود آن که سلایق مختلف از اصلاح طلبان منتقد دولت تا اصول گرایان موافق دولت در شورا وجود دارد ارتباط خوبی با هم دارند که از همه آنان تشکر می کنم و هیچ گاه در هفت سال گذشته هیچ اختلافی بیهوده وتنشی میان شورا و شهرداری نبوده است واگر مردم خلاف آن را دیده اند بگویند و این آرامش وجود داشته ، چراکه توجه اصلی به کار و فضای کاری و مدیریت جهادی بوده است .

قالیباف خاطر نشان کرد : البته در موضوعات کارشناسی مباحث جدی مطرح می شود ، مثلا اول قرار بود در پروژه صدر –نیایش ، فقط تونل اجرا شود اما دوستانمان در شورا گفتند که اگر فقط تونل اجرا شود ترافیک از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل شده که بحث درستی بود و به این نتیجه رسیدیم که باید پل هم احداث شود ، این بحث ها وجود دارد اما فضای شهر ، فضای کار است .

شهردار تهران افزود : به مردم عزیز شهر تهران قول می دهیم که 27 کیلومتر پروژه بزرگراه امیرالمومنین امام علی (ع) با بیش از 57 پل و رمپ و لوپ ، 13 رجب و سالروز میلاد آن حضرت افتتاح شود ، هرچند که پروژه بسیار بزرگی است و تنها 70 هزار خانه در کنار سایر معارضان تاسیساتی برای آن تملک شده است.

وی با بیان این که در این دوره شهرداری به شرق و جنوب شهر اهمیت ویژه ای داده شده است ، گفت : شرق و جنوب تهران نسبت به غرب و شمال تهران محروم تر و شهر دو قطبی بود که از ابتدای این دوره به مردم قول دادیم که نگذاریم فاصله شمال و جنوب بیشتر شود و امروز این فاصله کاهش یافته ، هرچند که رشد را در شمال و غرب متوقف نکردیم و شتاب آن را در شرق و جنوب بیشتر کردیم و پروژه هایی مانند دو طبقه کردن پل صدر - نیایش ، اتوبان امام علی (ع) ، اتوبان شهید یاسینی ، میدان شهید کلاهدوز ،اتوبان شهید شوشتری و یا ادامه اتوبان شهید زین الدین در شرق تهران بوده است.

افتتاح اتوبان آزادگان کمتر از یک ماه آینده

قالیباف با اشاره به کمربندی آزادگان با 20 کیلومتر، آن را پرترافیک ترین نقطه کشور دانست و گفت روزی که شهردار شدم دیدم دو کمربندی اینجا وجود دارد که همه عبور و مرور می کنند و بعد متوجه شدم که این برای کندروها وکنارگذرهای اتوبان آزادگان است و اصلا احداث این اتوبان شروع نشده که این کار آغاز شد و بخشی از آن دوماه قبلا افتتاح و 10 کیلومتر باقی مانده تا پیش از انتهای سال و کمتر از یک ماه آینده افتتاح می شود و هرکسی از کرج می اید وارد اتوبان آزادگان می شود و از طریق آن می تواند از میدان بسیج وارد اتوبان خراسان شود ، بدون آن که وارد شهر شود.

وی در ادامه با اشاره به پروژه دریاچه چیتگر نیز گفت : بعد از جنگ بنا بود تا دریاچه ای در غرب تهران ساخته شود تا هوای تهرا را لطیف ترکند و من فکر نمی کردم روزی مسئولیت این کار بر عهده خود من باشد ؛ این دریاچه از پروژه های زیباست و سه سال است که تلا ش زیادی برای آن انجام می شود .

دریاچه مصنوعی چیتگر فرودین افتتاح می شود

شهردار تهران خاطر نشان کرد : آب این دریاچه از رودخانه کن و بارش های فصلی تامین می شود که شش میلیون متر مکعب آب می گیرد و سطح دریاچه 120 هکتار است که از بهترین تفرج گاه های تهران خواهد بود و فروردین ماه امسال افتتاح می شود و هم تاثیر خوبی در هوا داشته و هم جایی برا ی گذران اوقات فراغت خواهد شد .

قالیباف با اشاره به حجم کارهای عمرانی انجام شده در این مدت اظهار کرد : در حوزه بزرگراهی مجموعه همه اتوبان ها و خیابان های بالای 35 مترعرض تهران ، 304 کیلومتر تا سال 84 بوده است ، اما امسال با افتتاح بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان 250 کیلومتربه این 304 کیلومتر افزایش می یابد و این بدان معناست که در طول تاریخ ساخت و ساز شهر تهران 304 کیلومتر بوده و در این دوره هفت سال و اندی شورای شهر و مدیریت شهری 250 کیلومتر بزرگراه در تهران ساخته شده است .

شهردار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه نمادهای ایرانی و اسلامی با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد : از اشکالات اکثر شهرها در ساخت و سازها آن است که نتوانستیم در نمای ساختمان ها و در کالبد شهر از بعد نمادهای ایرانی و اسلامی به طور شایسته توجه کنیم و این از ضعف ها ی جدی است که خواسته رهبری و مردم نیز هست وجامعه مهندسان نیز باید حتما برای آن تدبیری کنند .

توجه به ایجاد معیارهای ایرانی و اسلامی در نماهای شهری

وی افزود : از دغدغه های شورای شهر آن است که نمای ساختمان را جزو حقوق عمومی جامعه محسوب کنیم ، چرا که این بخش شخصی نیست و این اشکال وجود دارد که در معماری داخلی ساختمان به عنوان شهرداری دخالت داریم و گاهی دخالت اضافی هم داریم ، اما به نمای ساختمان که حق عمومی و نماد جامعه است و مربوط به بخش خصوصی و صاحب خانه نیست توجهی نداریم.

قالیباف تصریح کرد : طراحی ساختمان ، ایمنی و زیبایی آن نیاز به قانون دارد که شورای شهر تلاش دارد تا شهرداری بر اساس برنامه ای، صاحب املاک را موظف کند که نمای ساختمان از نظر طراحی ، جنس و غیره در آینده نزدیک بر اساس طرح جامع و تفصیلی پیاده شود.

به گفته قالیباف این کار هم اکنون در مساجدی که معماری لازم را نداشتند انجام و اصلاح شده و در مساجد در حال ساخت نیز معماری اسلامی ، سنتی و ایرانی مورد توجه است و برای بسیاری از مساجد که مناره ای نداشتند و موجب تعجب خارجیان می شد که آیا این شهر مسجد ندارد چون مناره آن را نمی دیدند ، را ایجاد کند و امیدوارم با طرح تفصیلی تهران این مشکل نیز برطرف شود .

شهردار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام در حوزه حمل و نقل عمومی شهر نیز گفت : مهمترین چالش امروز تهران آلودگی هواست و راه حل آن نیز توسعه حمل ونقل عمومی است که حتما نیاز به کارهای کوتاه مدت و بلند مدت دارد و در طرح جامع حمل و نقل نیز به حمل و نقل ریلی و مترو اهمیت ویژه ای داده شده است .

افزایش چهار برابری جابه جایی مسافران مترو در هفت سال گذشته

وی افزود : شهرداری تهران نیز این موضوع را در اولویت برنامه خود دارد به طوری که 62 درصد بودجه شهرداری تهران به موضوع مترو ، اتوبوس و زیرساخت هایی مانند تونل اختصاص یافته و هم اکنون 140 کیلومتر مترو با 83 ایستگاه بهره برداری شده و بالغ بر هزار واگن سرویس می دهند به طوری که سال 84 روزانه 600 هزار نفر با مترو جابه جا می شدند و امروز روزانه سه میلیون نفر و در هفت سال گذشته این ظرفیت چهار برابر شده است .

وی افزود : سالی 15 کیلومتر مترو باید به بهره برداری برسد در حالیکه قبلا این میزان حداکثر 5/2 کیلومتر بود و امروز 12کیلومتر در خط 6 تونل داریم ، 8 کیلومتر در خط هفت و خط 3 نیز در حال ساخت است که بهار امسال به بهره برداری می رسد با اولویت جنوب شهر ، به این شکل که از اول اتوبان آزادگان در جاده ساوه به میدان راه آهن ، میدان منیریه ، چهار راه ولی عصر ، شهید بهشتی ، مصلی ،اتوبان شهید صیاد ، بابایی و در نهایت به شهرک شهید محلاتی می رسد و امیدواریم بهار امسال از اتوبان ساوه تاابتدای مصلی بهره برداری مشود و 19 کیلومتر زیر بار می رود .

قالیباف تصریح کرد : با توجه به امکانات فنی که هست ، این ظرفیت وجود دارد که بدون آن که تحریم ها نقشی داشته باشد ، اگرامکانات از بعد نقدینگی تامین شود سالانه در تهران 30 کیلومتر مترو ساخته می شود و اگر 218 کیلومتر متروی تهران تکمیل شود از حالت اضطرار به سمت قابل قبولی حرکت می کنیم.

وی افزود : مردم هنوز در مترو در فشار هستند که باید عذرخواهی کنم وامیدوارم هم واگن اضافه کنیم و هم توسعه مترو انجام شود .

شهردار تهران همچنین با اشاره به وضعیت اتوبوس های تندرو گفت : سرعت این اتوبوس ها در شهر تغییری نکرده و اگر احیانا مردم فکر می کنند که سرعت کم شده این طور نیست و تنها عادت کرده اند ؛ هرچند گاهی اوقات احساس می شود که ایستگاه ها نزدیک هم هستند اما ایستگاه ها بر اساس خواست مسافران تنظیم شده و همواره کسانی که در اتوبوس هستند می خواهند سریع تر برسند اما این تقاضای سفر است که ما را مجبور می کند که ایستگاه بگذاریم .

وی با بیان این که در روزهای ابتدای راه اندازی بی آر تی در تهران انتقادات زیادی وجود داشت ، افزود : خیابان عمومی است و نباید یک نفر در ماشین زیر کولر باشد اما دیگران در اتوبوس و گرما در ترافیک بماند ، خیابان با پول بیت المال ساخته شده است و حق همه است.

قالیباف با تاکید بر این که اولویت شهرداری با حمل و نقل عمومی است اظهار کرد : امیدوارم روزی بتوانیم عرض بیشتری را برای بی آر تی در نظر بگیریم که در ایستگاه ها اتوبوس ها بتوانند از هم سبقت بگیرند و خطوط ویژه ای بگذاریم که برخی اتوبوس ها بدون توقف و به صورت اکسپرس حرکت کنند مانند همه جای دنیا و هرکسی مقصد طولانی تری داشت از آن استفاده کند و بقیه از اتوبوس های دیگر استفاده کرده و در ایستگاه ها پیاده شوند .

وی تصریح کرد : مجموع 10 خط اتوبوس های تندرو از اتفاقات خوب حمل و نقل سریع بوده است و انصافا اتوبوس های مناسبی است .

شفاف سازی مالی بهترین راه مبارزه با فساد مالی است

شهردار تهران در ادامه با اشاره به تصویب بودجه شهرداری تهران در شورای شهر ، ضمن تشکر از اعضای شورای شهر که پیش از اسفندماه این بودجه را به تصویب رساندند ، گفت : جلسات فشرده ای به این منظور گذاشته شد و همکاران شهرداری نیز سروقت بودجه را در دی ماه ارائه کردند و بودجه در بهمن بررسی و امروز تصویب شد .

وی با بیان این که شفاف سازی مالی از مهم ترین اقدامات شهرداری طی این مدت بوده است افزود : بر اساس قانون ،شهرداری ها باید هر شش ماه درآمد-هزینه خود را به مردم اعلام کنند و شورا نیز باید بر آن نظارت داشته باشد .

قالیباف با بیان اینکه تا قبل از سال 84 حسابرسی دقیقی از شهرداری ها نبود و شهرداری تهران تفریغ بودجه قطعی نداشت گفت : امروز در شهرداری تهران حساب نقدی و غیر نقدی بر اساس آخرین استانداردها حسابرسی می شود ، درآمد-هزینه به روز است و شورای شهر حسابرس دارد و رسیدگی می کند ، ضمن آن که از سال 88 به بعد به صورت تلفیقی مجموعه حسابداری شهرداری و درآمد-هزینه ها کاملا مشخص است و فکر می کنم تهران به عنوان شهر نمونه است و جایی را سرغ ندارم که به این شکل شفاف سازی مالی داشته باشد و این از بهترین راه های مبارزه با فساد مالی است .

شهردار پایتخت ادامه داد : هرکسی به سایت شهرداری تهران مراجعه کند در بخش مالی و اداری می تواند درآمد-هزینه های شهرداری را ببیند و سه سال است که شهرداری تهران این افتخار را دارد که به صورت متوالی از دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات ، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نمونه میان نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی رتبه اول را آورده است که این امر از بهترین راه های مبارزه با فساد و رشوه است که باید این راه راپیش گرفت.