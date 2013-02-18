بافتهای فرسوده شهر ایلام احیا می شوند

حجت شاکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با تلاشهای اعضای شورای اسلامی شهر ایلام، سازمان بهسازی ونوسازی به منظور احیاء بافتهای فرسوده وقدیم شهربه تصویب رسید، بیان داشت:به جهت اینکه بافتهای فرسوده که نیاز شهر را دراین بخش تامین می کند این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: این سازمان به استناد ماده 111و با رعایت ماده 84 قانون شهرداری ها وبند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور به تصویب رسید.

شاکیان تخصصی نمودن بخشهای شهرداریها رایکی از وظایف شوراها دانست وافزود:تاسیس سازمانها ضمن تاثیر گذاری وقدرت مانوربیشتر وتخصصی نمودن وتفکیک وظایف سازمانها ،بستری مناسب برای خدمت به مردم ولایتمدار وشهید پرور ایلام را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: جعفر حیدری از سوی اعضای شورای شهر به عنوان نماینده شورا به سازمان بهسازی ونوسازی معرفی شد.