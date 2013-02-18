صنایع مازندران 44 مگاوات صرفه جویی انرژِی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری صبح دوشنبه در همایش مدیریت مصرف برق صنایع در باشگاه برق ساری افزود: یکی از دغدغه های اصلی شرکت توزیع نیرو در استانها، مدیریت مصرف بهینه در انرژی برق است.

وی اظهار داشت: میزان سالانه سهمیه برق کشور بالغ بر دو هزار مگاوات بوده که سهم مازندران بالغ بر 162 مگاوات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه 162 پروتکل با 121 واحد صنعتی استان در جهت مدیریت مصرف بهینه منعقد شده است، تصریح کرد: با این اقدام توانستیم، 44 مگاوات در مصرف برق واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی مازندران کاهش مصرف شاهد باشیم.

جعفری با بیان اینکه با مدیریت مصرف بهینه در صنایع به صاحبان این واحدها، 600 میلیون تومان جایزه خوش حسابی داده شد، یادآور شد: در این راستا با بازدیدهای دوره ای از واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی استان مشکلات این واحدها را در حوزه انرژی بررسی و رفع کردیم.

وی با اعلام اینکه به واسطه مدیریت مصرف بهینه برق در واحدهای صنعتی، تابستان امسال هیچ مورد خاموشی در این واحدها نداشتیم، افزود: شرکت توزیع نیروی برق مازندران توانست در سالجاری در حوزه مدیریت بهینه مصرف برق در ردیف استانهای برتر توزیع نیروی برق کشور قرار گیرد.

کاهش مصرف برق خانگی

شجاع محمودی، معاون امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه بالغ بر 27 میلیون و 180 مشترک در ایران اسلامی از خدمات توزیع نیروی برق استفاده می کنند، اظهار داشت: از این میزان معادل 5.7 درصد یعنی حدود 1.178 میلیون ریال مشترکان مازندرانی هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 4.1 درصد مشترکان صنعتی کشور مربوط به مازندران است، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مصرف برق مشترکان خانگی در سال 90 نسبت به مدت مشابه قبل آن کاهش محسوسی داشته است.

محمودی با تاکید بر افزایش تولید انرژی برای توسعه زیرساخت های واحدهای صنعتی مازندران، تصریح کرد: هنوز تا رسیدن به شاخص استاندارد 54 درصد فاصله داریم چرا که اکنون شاخص تولید انرژی در واحدهای صنعتی مازندران بالغ بر 34 درصد است.

وی بیان داشت: شاخص های توسعه زیرساخت های صنعت برق توسط شرکت توزیع نیروی برق تامین خواهد شد تا بتوانیم صنایعی نوپا و اقتصادی برای مازندران رقم بزنیم.

در این مراسم قرار است با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران، از صاحبان واحدهای صنعتی کم مصرف انرژِی مازندران تقدیر شود.

مازندران سه میلیون و 140 هزار نفر جمعیت دارد.