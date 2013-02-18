همه چيز مهياي ميزباني شايسته و باشكوه ایران است

عارف ربطي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: تازه ترين بازديد از سالن 12 هزار نفري آزادي نيز صبح امروز به عمل آمد كه خوشبختانه شاهد پايان عمليات تجهيز و آماده سازي و همچنين آمادگي كامل عوامل اجرايي براي برگزاري رقابتهاي جام جهاني بوديم.

وي به حضور تمامي تيم هاي خارجي كشتي فرنگي در تهران اشاره كرد و گفت: تا بامداد امروز شاهد حضور آخرين تيم هاي خارجي دعوت شده به اين رقابتها بوديم كه با اين حساب همه چيز براي برگزاري مراسم وزن كشي و قرعه كشي جام جهاني مهياست.

دبير فدراسيون كشتي تصريح كرد: ما براي مراسم افتتاحيه رقابتهاي جام جهاني كشتي تهران، برنامه هاي ويژه و منحصربفردي را تدارك ديدم كه اين مراسم راس ساعت 15 فردا سه شنبه اجرا خواهد شد. مطمئنا تماشاگران پس از مشاهده مراسم افتتاحيه متوجه خواهند شد كه برنامه ريزي و تدارك زيادي براي انجام اين مراسم صورت گرفته است.

رئيس ستاد اجرايي رقابتهاي جام جهاني در خاتمه اظهار داشت: سالن 12 هزار نفري آزادي با توجه به تجهيز و تزئين فني و جالب توجه، حال و هواي خاصي به خود گفته و ما اميدواريم در نهايت ميزبان شايسته و خوبي براي اين دور از رقابتها باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی 2013 میلادی طي روزهای اول تا چهارم اسفندماه با حضور ده تیم برتر دنیا در هر رشته در سالن 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.