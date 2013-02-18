ساختار قامتی دانش آموزان همدانی سنجش می شود

عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از اجراي اين طرح بررسي وضعيت ساختار قامتي و كنترل ناهنجاري‌هاي وضعيت بدني دانش‌آموزان مدارس است، گفت: تاکنون 43 درصد مهردانش آموزان پایه سوم همدان تحت پوشش پايگاه هاي سنجش ساختار قامتي قرار گرفته اند.

معاون تربيت بدني و سلامت استان همدان اعلام كرد: 23 هزار و 91 دانش آموز پايه سوم در سال تحصيلي جاري اين طرح را شامل مي شوند که تا كنون 10 هزار نفر مورد ارزشيابي وپايش قرار گرفته اند.

مربيان با نحوه سنجش ساختار قامتي آشنا شده اند

وی با تاکید بر اینکه رفع عارضه هاي مشاهده شده در ساختار جسماني نسل جوان از مهمترين ماموريت هاي حوزه تربيت بدني و سلامت مدارس است، افزود: آموزش مربيان تربيت بدني استان همدان با نحوه سنجش ساختار قامتي از مهترين برنامه‌هاي اين طرح به شمار مي‌رود.

معاون تربيت بدني و سلامت استان همدان با بیان اينكه روند رو به رشد اجراي طرح ساختارقامتي و برنامه ريزي صورت گرفته براي اين طرح در استان همدان ملموس است، گفت: به صورت مستمر كار پايگاه هاي ساختارقامتي دانش آموزان در سطح استان همدان رصد مي شود.

سنجش ساختار قامتی دانش آموزان تا اردیبهشت ماه ادامه دارد

وی اضافه کرد: كار اين پايگاه ها با خريد تجهيزات لازم و توزيع آن در استان همدان از آذرماه امسال شروع شده و تا پايان ارديبهشت سال آينده تمامي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي استان همدان در اين پايگاه ها حضور می يابند.

وي تلاش برای شناسايي و رفع عارضه هاي مشاهده شده در ساختار جسماني نسل جوان را از مهمترين ماموريت هاي حوزه تربيت بدني و سلامت مدارس دانست.

جعفری گفت: براي انسجام در اين كار در چند مرحله و به صورت دوره هاي ضمن خدمت و كارگاه آموزشي نسبت به آموزش نيروهاي متخصص تربيت بدني اقدام شده است.

38 پايگاه ساختار قامتي در استان همدان فعال است

وی گفت: هم اكنون 19 كارشناس آقا و19 كارشناس خانم در 38 پايگاه ساختار قامتي در استان همدان مشغول فعاليت هستند.

جعفری با اشاره به الزامي بودن اين طرح براي دانش آموزان پايه سوم در سال تحصيلي جاري اعلام كرد: فرم هاي ويژه براي درج نتايج ارزيابان طراحي شده كه پس از تكميل در پرونده تحصيلي دانش آموزان بايگاني خواهد شد.

وی گفت: در این طرح مشكلات احتمالي مربوط به وضعيت جسماني دانش آموزاني كه در اين مرحله شناسايي مي شوند در تابستان سال آينده همراه با آموزش،حركت درماني و ارجاع تخصصي دنبال خواهد شد.

جعفري گفت: خوشبختانه اين برنامه هيچ هزينه اي در بر ندارد و معاينات دانش آموزان در پايگاه هاي ساختار قامتي رايگان است.