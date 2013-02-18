دانشگاه آزاد اسلامی گناباد قهرمان مسابقات شهر رباتیک روبولند 2013 تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زارع صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اعضای تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در نخستین دوره مسابقات شهر رباتیک روبولند 2013 تهران(فیروز کوه) در رشته جنگجوی سبک وزن به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافتند و عنوان تیم برگزیده اخلاق را از آن خود کردند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گناباد افزود: تیم رباتیک واحد گناباد در دوره هاي قبل نیز در دومین دوره از مسابقات سراسری رباتیک سبلان که در آبان ماه 91 در اردبیل برگزارشد، عنوان قهرمانی و برترین تیم فنی را از آن خود کرده بود.

زارع از تصويب سه رشته جديد در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي گناباد خبر داد و گفت: با توجه به تصویب رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی، آمار اقتصادی اجتماعی و کشاورزی، تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های تحصیلات تکمیلی واحد به 11رشته افزایش یافت.

وي افزود: در رشته های جدید تصویب شده از سال تحصیلی جديد پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گناباد اظهار كرد: چندین رشته تحصیلات تکمیلی از جمله دکتری مهندسی برق در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مراحل بررسی نهایی خود را می گذراند که انشاءالله در آینده نزدیک ایجاد و تصویب خواهد شد.