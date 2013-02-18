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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

نقیبی اعلام کرد:

مازندران محروم از افتتاح پروژه های ملی در ماههای پایانی سال

مازندران محروم از افتتاح پروژه های ملی در ماههای پایانی سال

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی مازندران با انتقاد از عملکرد نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در روزهای پایانی کار دولت، شاهد افتتاح پروژه های میلیاردی در استانهای کشور هستیم ولی در مازندران خبری از این پروژه ها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی صبح دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: بعد از چند ماه تعطیلی کار پیمانکار چهار بانده کردن محور ساری – کیاسر، هنوز مسئولان هیچ گونه تصمیم گیری در خصوص اجرای عملیات عمرانی پروژه فوق صورت ندادند.

 

وی افزود: در طول یک ماه اخیر در مسیر ساری – تاکام شاهد تصادفات منجر به مرگ متعددی در محور بوده که خانواده های زیادی را دغدار کرده است.

 

رئیس شورای اسلامی شهر ساری یادآور شد: از نمایندگان شهر ساری پروژه میلیاردی نمی خواهیم ولی در صورت امکان برای جلوگیری از کاهش تصادفات در محور ساری - کیاسر پیچ های تند را حذف کنند.

 

نقیبی با بیان اینکه متاسفانه حوادث دلخراشی در طول راه اتفاق می افتد، افزود: از نمایندگان مجلس خواهش می کنیم حداقل تکانی به  شهرشان بدهند.

 

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 2000374

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