مازندران محروم از افتتاح پروژه های ملی در ماههای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی صبح دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: بعد از چند ماه تعطیلی کار پیمانکار چهار بانده کردن محور ساری – کیاسر، هنوز مسئولان هیچ گونه تصمیم گیری در خصوص اجرای عملیات عمرانی پروژه فوق صورت ندادند.

وی افزود: در طول یک ماه اخیر در مسیر ساری – تاکام شاهد تصادفات منجر به مرگ متعددی در محور بوده که خانواده های زیادی را دغدار کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری یادآور شد: از نمایندگان شهر ساری پروژه میلیاردی نمی خواهیم ولی در صورت امکان برای جلوگیری از کاهش تصادفات در محور ساری - کیاسر پیچ های تند را حذف کنند.

نقیبی با بیان اینکه متاسفانه حوادث دلخراشی در طول راه اتفاق می افتد، افزود: از نمایندگان مجلس خواهش می کنیم حداقل تکانی به شهرشان بدهند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.