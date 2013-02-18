معتادان بهبودیافته در اولویت طرح مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابك دينپرست اظهار داشت: طبق آخرين آمارها در شش ماهه نخست امسال، سه هزار و 940 مركز درمان و كاهش آسيب در كشور وجود دارد كه در حال خدماترساني به افراد وابسته به سوء مصرف مواد هستند و بيش از 657 هزار نفر نيز تحت پوشش خدمات مراكز درماني اعتياد قرار گرفتهاند.
وي اظهار داشت: در 15 استان كشور، مركز نگهداري درمان و كاهش آسيب معتادان (ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر) راهاندازي شده است و در برخي استانها همچون فارس و همدان اين مراكز مراحل پاياني راهاندازي خود را طي ميكنند و آماده افتتاح هستند.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد گفت: در ماده 16 قانون، دو گروه معتادان فاقد گواهی درمان و معتادان متجاهر تعریف شده و به عبارتی افرادی که معتاد هستند و نمیخواهند یا نمیتوانند درمان شوند در این مراکز تحت درمان قرار میگیرند.
دينپرست ادامه داد: با توجه به اينكه 25 هزار نفر معتاد متجاهر و فاقد گواهي درمان در مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان تحت درمان قرار گرفتهاند ضرورت ابلاغ آییننامه مراقبتهای بعد از خروج معتادان از اين مراکز درماني احساس ميشود كه چندي پيش، پیشنویس این آییننامه طبق قانون توسط کمیته حقوقی ستاد مبارزه بامواد مخدر تنظیم شد.
وي افزود: این آییننامه پس از تایید وزرای کشور، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید نهایی دادستان کل کشور در ارديبهشت ماه امسال به ریاست قوه قضاییه ارسال شده كه اميدواريم هر چه سريعتر شاهد ابلاغ اين آييننامه مهم باشيم.
وي بيان داشت: این آییننامه مشخص ميكند معتادانی که در مراکز درمان اعتیاد ماده 16 درمان شدهاند پس از خروج از این مراکز چه تکالیفی دارند. در حال حاضر طبق تفاهمنامه ستاد با وزرات بهداشت و بهزيستي، مقرر شد افرادي كه از مراكز ماده 16 خارج ميشوند تا يكسال تحت پوشش خدمات درماني آنها باشند كه در اين راستا امسال اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 200 ميليون تومان جهت توسعه و استمرار برنامههاي مختلف درمان و كاهش آسيب به دانشگاههاي علوم پزشكي استان تهران اختصاص يافت.
دينپرست همچنين افزود: براي راهاندازي مركز ماده 16 در تهران، تنها مشكل مكان داريم بنابراين هر فرمانداري كه مركزي را مشخص و شوراي هماهنگي مركز ماده 16، استانداردهاي قانوني آن مركز را تاييد كند، ستاد تمام هزينههاي نگهداري، پشتيباني و جاري آن را تامين می کند.
وي اضافه كرد: براساس آخرين گزارشات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، بيش از 200 ميليون نفر از جمعيت بزرگسال دنيا در سال 2010 ، حداقل يكبار مصرف مواد مخدر را تجربه كردهاند و در حال حاضر نيز 10 ميليون نفر در تجارت مواد مخدر سودآوري ميكنند.
وي ادامه داد: سالانه 200 هزار نفر در دنيا و 4200 هزار نفر در ايران جان خود را به خاطر سوء مصرف مواد از دست ميدهند اما عليرغم اين آمار به دليل اقدامات مناسب و كارآمد كاهش آسيب در 7 هفت ماهه نخست امسال، مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر 3/28 درصد كاهش يافته است.
اين مقام مسوول در ستاد با اشاره به جلسه هفته اخير كميته درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد گفت: در آن جلسه مصوب شد كه تهدیدات ناشی از مواد مخدر صنعتی (پرخطر) و مواد مخدر سنتی (سبک) در کشور مشخص و چگونگی تغییر الگوی مصرف مواد پرخطر به مواد کم خطرتر شناسایی شوند.
دينپرست همچنين با اشاره به مصوبه جلسه هیات وزیران در خصوص بیمه معتادان یادآور شد: براساس بند يك این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هزینههای ترک اعتیاد معتادان را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهند كه هنوز اقدامي از سوي اين وزارتخانه انجام نشده است.
وي ادامه داد: در بند دو اين مصوبه نیز شورای عالی اشتغال موظف است براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه اين ستاد و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل پنج درصد از اعتبارات تخصیصی مربوط به اشتغال را سالانه به اشتغال معتادان بهبودیافته اختصاص دهد كه دستورالعمل مربوطه تهيه و طي همين روزها ابلاغ ميگردد.
وي در ادامه، در خصوص حرفهآموزی معتادان گفت: براساس این مصوبه، سازمان آموزش فنی و حرفهای موظف است سالانه بیست و پنج هزار نفر از معتادان بهبودیافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمانهای مردمنهاد را تحت پوشش دورههای آموزش فنی و حرفهای خود قرار دهد كه سعي داريم هر چه زودتر اين رقم را محقق سازيم.
دينپرست همچنين در خصوص واگذاری مسکن مهر به بهبودیافتگان اعتیاد خاطر نشان کرد: طبق این مصوبه، وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند معتادان بهبودیافته معرفی شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها را در طرح مسکن مهر در اولویت قرار دهند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص واگذاری مسکن مهر به بهبودیافتگان اعتیاد گفت: طبق این مصوبه، وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند معتادان بهبودیافته معرفی شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها را در طرح مسکن مهر در اولویت قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بابك دينپرست اظهار داشت: طبق آخرين آمارها در شش ماهه نخست امسال، سه هزار و 940 مركز درمان و كاهش آسيب در كشور وجود دارد كه در حال خدماترساني به افراد وابسته به سوء مصرف مواد هستند و بيش از 657 هزار نفر نيز تحت پوشش خدمات مراكز درماني اعتياد قرار گرفتهاند.
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