4800 تن نهاده دامي در بين دامداران كردستان توزیع شد/ نصب 4200 بارکد طرح شبنم در دهگلان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسراری در این رابطه اظهار داشت: مقدار پنج هزار و 519 تن شیر خام از دامداران خریداری و به کارخانجات شیر استان تحویل و در قبال آن برابر حواله های صادره اين سازمان چهار هزار و 803 تن نهاده دامی بین دامداران و کارخانجات شیر طرف قرارداد توزیع شده است.

وی افزود: در اجرای طرح تنظیم بازار شیر توزیعی بین خانوارهای استان کردستان و بر اساس تفاهم نامه منعقده فی ما بین اتحادیه دامداران استان، کارخانجات شیر استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت پشیبانی امور دام استان کردستان در چهار ماهه مهر، آبان، آذر و دی ماه سال 91 جمعا پنج هزار و 519 تن شیر خام توسط کارخانجات تولیدی شیر استان از محل های جمع آوری شیر و دامدارهای استان با نرخ مصوب خریداری شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان ادامه داد: اين مقدار شير با قیمت مصرف کننده 11هزار ریال توسط کارخانجات شیر استان در بین واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر برای توزیع در بين هم استاني ها توزيع شده است.

اسراری یادآور شد: در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با هماهنگی اداره کل پشیبانی امور دام استان به ازاء هر کیلو شیر خام تحویل داده شده از دامداران استان به کارخانجات شیر مقدار 245 گرم ذرت، 245 گرم جو، 190 گرم سویا و 190 گرم سبوس با قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار کشور توزیع شده است.

وی بیان کرد: در چهار ماهه مهر، آبان، آذر و دی در قالب تفاهم نامه مقدار هزار و 352 تن ذرت، هزار و 352 تن جو، هزار و 49 تن سویا و هزار و 50 تن سویا به کارخانجات شیر استان تحویل شده است.

4200 بارکد در اجرای مرحله دوم طرح شبنم در دهگلان نصب شد

فرماندار شهرستان دهگلان گفت: مرحله دوم اجرای طرح شبنم در دهگلان موفقیت آمیز بوده و تاکنون بر روی چهار هزار و 200 مورد کالا، بارکد نصب شده است.

محمد رضائی در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان دهگلان اظهار داشت: با اجرای موفقیت آمیز این طرح از مجموع هشت هزار و 500 درخواست در مرحله دوم تاکنون بر روی چهار هزار و 200 مورد کالا، بارکد نصب شده که تا هفته آینده این تعداد به هفت هزار و 200 مورد افزایش می یابد.

وی افزود: طبق قانون، فروش هر نوع کالا بدون بارکد ممنوع است و با فروشندگان چنین کالاهایی به طور جدی برخورد می شود.

فرماندار دهگلان همچنین از تمدید ارائه فرم خود ‌اظهاری طرح شبنم برای عرضه کنندگان پوشاک تا 15 اسفند ماه سال جاری خبرداد.

رضائی همکاری اصناف و کسبه برای اجرای موفقیت آمیز این طرح را خواستار شد و ادامه داد: با اجرای کامل طرح مذکور، دست سودجویان از منابع و ثروت های کشور کوتاه شده و همه اقشار جامعه به یک اندازه از منابع مختلف ارتزاق می کنند.

فرماندار دهگلان با بیان اینکه 340 تن برنج به نرخ بازرگانی طی دو ماه گذشته در دهگلان توزیع شده است، گفت: با توجه به اینکه در آستانه ورود به ماه پایانی سال هستیم، لازم است مسئولان تامین مایحتاج مردم را در صدر برنامه های خود قرار دهند تا شهروندان با مشکلی مواجه نشوند.