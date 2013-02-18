ختم 15 درصد از پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف استان اصفهان به صلح و سازش

عليرضا انصاري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آمار دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي عملكرد شوراهاي حل اختلاف ما در استان اصفهان موفق بوده است.

وي با تاكيد براينكه بعضي از شوراهاي حل اختلاف در حوزه هاي قضایي به لحاظ نفوذ اعضاء در بين مردم قوي تر از شهرهاي عمل کرده اند، گفت: يكي از حوزه هاي قضایي موفق در بخش شوراهاي حل اختلاف با رويكرد تقويت صلح و سازش حوزه شهرستان خميني شهر است.

مديركل دادگستري استان اصفهان بيان داشت: در 10ماهه گذشته در خميني شهر از مجموع 700پرونده وارد به شوراهاي حل اختلاف در محاكم قضایي بيش از 10درصد به صلح و سازش ختم شده است.

وي با تاكيد بر اينكه آمار صلح و سازش در محاكم قضایي و شوراهاي حل اختلاف استان آمارهاي خوبي را نشان مي دهد، گفت: آمارهاي استان نشان مي دهد اعضاء شوراهاي حل اختلاف در استان در تقويت مقوله صلح وسازش در استان تلاش زيادي از خود نشان داده اند.

انصاري با اشاره به اينكه تلاش هاي بسيار خوبي در ارتقاء عملكرد شوراهاي حل اختلاف انجام شده، گفت: فلسفه تشكيل شورا حل اختلاف ايجاد صلح وسازش و رفع خصومت در بين طرفين پرونده هاي قضائي است.

وي افزود: درابتدا تشكيل شوراهاي حل اختلاف كمتر به مقوله تقويت صلح وسازش در بين طرفيت دعوا توجه مي‌شد،تلاش‌هاي گذشته به شكل امروز نبود.

مدير كل دادگستري استان اصفهان با تاكيد بر اينكه اعضاء شورا حل اختلاف حقوق بگير قوه قضايه نيستند، گفت: اعضا شورا حل اختلاف افرادي معتمد محلي هستند كه با هدف رضاي خدا و افتخاري در شوراهاي حل اختلاف تلاش مي كنند.

وي با بيان اينكه سابقه فعاليت اعضا از جمله فرهنگيان، اساتيد حوزه و دانشگاه، نظاميان بازنشسته و بازاريان در موفقيت شوراهاي حل اختلاف نقش داشته است.

انصاری گفت: جايگاه مردمي اعضاء شوراهای حل اختلاف در ايجاد صلح و سازش در بين مردم موثر بوده است.