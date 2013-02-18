به گزارش خبرگزاری به نقل از روزنامه گاردین، کارکنان بنگاه خبری بیبیسی با برگزاری اعتصاب تهدید کردهاند برنامههای تلویزیونی و رادیویی بیبیسی را قطع میکنند.
اعضای اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا (NUG) نیمه شب گذشته با خروج از دفاتر کارشان در بیبیسی دست به اعتصاب زدند.
این اعتصاب به دلیل تعدیل اجباری نیرو و اخراج کارکنان چند زیر مجموعه بیبیسی برگزار میشود.
کارکنان اعتصاب کننده بیبیسی در سرتاسر بریتانیا در مقابل دفاتر این بنگاه خبری در شهرهای لندن، کاردیف، گلاسکو، و بیرمنگام تجمع خواهند کرد.
میشل استناستریت، دبیر کل اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا، گفته است: "اعضای NUG در بیبیسی برای دفاع از شغلشان و روزنامهنگاری کیفی در این بنگاه [بیبیسی] دست به اقدام میزنند."
استناستریت افزوده است اعضای NUG از تصمیمات نابجای مقامات ارشد بیبیسی عصبانی و ناامید شدهاند.
به نوشته گاردین، NUG اعلام کرده است از سال 2004، با تعدیل مشاغل، بیبیسی هفت هزار فرصت شغلی در این بنگاه کاسته شده است.
به نوشته وبسایت بیبیسی کاهش دو هزار نفری پیش رو در تعداد کارکنان این بنگاه خبری، بیشتر به دلایلی به غیر از اخراج نیروها از جمله توقف استخدامها و افزایش استعفاها مربوط است.
گفته میشود پخش برنامههای بنگاه خبری بیبیسی به دلیل این اعتصاب با اختلال رو به رو خواهد شد. بیبیسی اعلام کرده است، نمیتواند نظری در مورد قطع برنامهها در این بنگاه خبری بدهد. از سوی دیگر بیبیسی فارسی با گزارش خبر اعتصاب کارکنان بنگاه بیبیسی اعلام کرده است به دلیل حضور کارکنان بخش فارسی بیبیسی در این اعتصاب، "عملکرد وبسایت و پخش برنامه های بی بی سی فارسی امروز تحت تأثیر این اعتصاب قرار خواهد گرفت."
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