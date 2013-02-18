رونمایی از شناور پرنده جدید و به آب اندازی ناو جماران 2 در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه همایش توسعه ملی سواحل مکران و اقتدار ایران در جمع خبرنگاران گفت: سواحل مکران موضوع بسیار مهمی است که با حضور نیروی دریایی ارتش توجه به آن بیشتر شده است و توسعه سواحل به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.



وی افزود: توجه به اهمیت سواحل مکران و نقش راهبردی آن در حوزه ترانزیت بسیار با اهمیت است و دولت برنامه‌های متعددی در دستور کار دارد از جمله ایجاد قطب سوم پتروشیمی در چابهار، توسعه منطقه آزاد، توسعه صید صیادی و کشاورزی و توجه به بهداشت و آبرسانی.



وزیر دفاع ادامه داد: همچنین کارگروهی در سطح دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای توسعه سواحل مکران ایجاد شده و همچنین کلیات ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران تأيید شده که در این صورت متولی مشخص‌تری برای این موضوع مطرح می‌شود.



سردار وحیدی در پایان از به آب اندازی ناو کلاس موج به نام جماران 2 و رونمایی از شناور پرنده با نوع جدید در ماه‌های آینده خبر داد.