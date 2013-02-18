کسب مهارت بر مبنای نیازهای بومی گامی موثر برای حل مشکل اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی نژاد عصر یکشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کرمان، به نقش مهم و تاثیرگذار آموزش های فنی و حرفه ای در حل مشکلات جامعه اشاره کرد و گفت: این آموزش ها منشا خیرات و برکات زیادی برای جامعه بوده و کسب مهارت های پیشرفته بر مبنای نیازهای بومی یکی از اقدامات همه جوامع برای حل مشکلات و ایجاد اشتغال در جامعه است.

ابراهیمی نژاد به برنامه های استراتژیک این اداره برای ارائه برنامه های کاربردی خبر داد و اظهارداشت: برای حل مشکلات جامعه منتظر بخشنامه های اداری نخواهیم بود و یکی از راه های حل مشکلات حوزه صنعت و معدن دانشگاه های علمی و کاربردی است.

وی با اشاره به حل مشکلات صنعتی از طریق پایان نامه های دانشجویی تصریح کرد: شیوه آموزش پروژه محور یکی از راه حل های مطمئن برای حل مشکلات شرکت های صنعتی و اقتصادی است که دانشگاه های علمی کاربردی می توانند در این زمینه موثر باشند.

مسئول آموزش های مهارتی استان کرمان همچنین به مجهز بودن کارگاه های فنی و حرفه ای برای آموزش عملی دانشجویان اشاره کرد و افزود: امکانات این سازمان حتی از دانشگاه ها نیز مجهزتر است که می تواند برای مهارت های علمی و عملی مورد استفاده قرار گیرد.