بازرسی بهداشتی 65 هزار فروشگاه مواد غذایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی صبح دوشنبه در جلسه مشترک با بازرسان بهداشت اردبیل تصریح کرد: کنترل عرضه محصولات بهداشتی از مهمترین اهداف این بازرسی ها بوده است.



وی با بیان اینکه از این تعداد 636 مورد بهسازی و 900 مورد معرفی به مراجع قضایی معرفی شده است، اضافه کرد: در این مدت 74 فروشگاه و رستوران غیر بهداشتی نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت تعطیل شده است.



پورفرضی از تشدید نظارتها در آستانه عید خبر داد و افزود: در آستانه سال جدید بیشترین حجم بازرسی ها معطوف به رستورانهای بین راهی، غذاخوری ها و فروشگاههای جاده ای خواهد بود.



وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل از استانهای مسافر پذیر کشور است ضروری است فروشگاهها و رستورانها با رعایت بهداشت به ارائه خدمات نسبت به مسافران نوروزی اقدام کنند.



کشف 70 تن مواد غذایی تاریخ گذشته



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: همچنین در پی بازرسی های صورت گرفته بیش از 70 تن ماده غذایی فاسد و تاریخ گذشته کشف و منهدم شده است.



وی با تاکید به ضرورت توجه مصرف کننده به تاریخ انقضای کالا ها، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این تخلفات به مراجع بهداشتی اطلاع رسانی کنند.