بازرسی بهداشتی 65 هزار فروشگاه مواد غذایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی صبح دوشنبه در جلسه مشترک با بازرسان بهداشت اردبیل تصریح کرد: کنترل عرضه محصولات بهداشتی از مهمترین اهداف این بازرسی ها بوده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد 636 مورد بهسازی و 900 مورد معرفی به مراجع قضایی معرفی شده است، اضافه کرد: در این مدت 74 فروشگاه و رستوران غیر بهداشتی نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت تعطیل شده است.
پورفرضی از تشدید نظارتها در آستانه عید خبر داد و افزود: در آستانه سال جدید بیشترین حجم بازرسی ها معطوف به رستورانهای بین راهی، غذاخوری ها و فروشگاههای جاده ای خواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل از استانهای مسافر پذیر کشور است ضروری است فروشگاهها و رستورانها با رعایت بهداشت به ارائه خدمات نسبت به مسافران نوروزی اقدام کنند.
کشف 70 تن مواد غذایی تاریخ گذشته
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: همچنین در پی بازرسی های صورت گرفته بیش از 70 تن ماده غذایی فاسد و تاریخ گذشته کشف و منهدم شده است.
وی با تاکید به ضرورت توجه مصرف کننده به تاریخ انقضای کالا ها، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این تخلفات به مراجع بهداشتی اطلاع رسانی کنند.
نظر شما