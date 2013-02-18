رتبه ایران در کارآفرینی اعلام شد/ خطر جدی برای پژوهش و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، امید فدایی منش با تاکید بر اینکه پژوهش کاربردی ثروت آفرین و مزیت ساز برای تولیدات ایران است، اظهار داشت: تا پیش از این مزیت بار ترین دارایی کشور معادن طلا، گاز و نفت بود اما در حال حاضر علاوه بر این معادن، فناوری به عنوان یکی از اصلی ترین دارایی های کشور به شمار می رود؛ براین اساس امروزه می توانیم بسیاری از توان و وقت خود را در فناوری تولیدات کشور بکار بگیریم.

وی با بیان اینکه مسیر تجاری سازی را در کشور باید طی کرد و سرمایه گذاری در کشور بدون فناوری، به نتیجه مطلوب نمی رسد، ادامه داد: باید دستاوردهای کشور را به تولید انبوه برسانیم تا خطوط توسعه پربازده در کشور ایجاد شود چرا که طراحی محصول بدون تولید انبوه، فاقد ارزش تجاری است.

دبیر اجلاس مدیران توسعه و فناوری کشور خاطرنشان کرد: درآمدزایی در زنجیره پژوهش، صنعتی است که باید آن را تقویت و گسترش دهیم.

وی پژوهش توسعه ای در ایران را ارزش آفرین و زودبازده خواند که عمر کوتاه و ناپایداری دارد و گفت: گلوگاه تولید در صنعت پژوهش کاربردی است که متاسفانه ضعف در این پژوهش مشکلاتی را ایجاد کرده به نحوی که تمایل مردم به خرید از کشورهای خارجی و ناآگاهی از فناوری تولید و عدم پذیرش هزینه های سنگین تجاری سازی، از جمله مشکلات عدم پژوهش کاربردی در کشور است.

به گزارش مهر، اجلاس دو روزه مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور روز گذشته در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.