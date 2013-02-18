ثبت ملی محل شهادت آیت الله مدنی/اعطای 400 کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مددجوی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی امروز در این باره به خبرنگاران گفت: پرونده مكان رويداد شهادت دومين شهيد محراب، طي هشتمين همايش شوراي سياستگذاري ثبت آثار تاريخي و مکان رخدادهاي انقلاب اسلامي به ثبت رسيد.



وي با تاكيد بر اينكه به عقيده همگان، آيت‌الله مدني، در سر و سامان دادن به اوضاع سياسي و اجتماعي تبريز تلاش مخلصانه‌اي داشت، افزود: پس از وقوع حادثه دلخراش و غمبار شهادت اولين شهيد محراب آيت‌الله سيدمحمد علي قاضي طباطبايي به دست دشمنان انقلاب، طي حكمي از سوي بنيانگذار كبير انقلاب، آيت‌الله مدني به عنوان نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهر تبريز منصوب شد.



مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اظهار كرد: مكان رويداد شهادت آيت الله مدني در ميدان نماز خيابان جمهوري اسلامي تبريز، ثبت ملي شد تا ياد و خاطره رشادت ها و مبارزات اين شهيد و روحاني بزرگوار در حافظه تاريخ بيش از پيش ماندگار شود.

400 دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد در مناطق زلزله زده استان کمک هزینه تحصیلی دریافت کردند





مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت: 400 نفر از دانشجویان مددجوی تحت حمایت در مناطق زلزله زده استان کمک هزینه تحصیلی دریافت کردند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: برای هر یک از این دانشجویان یک میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و یک میلیون ریال نیز از درآمدهای استانی مساعدت مالی شده است.





وی خاطر نشان کرد:هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) استان این است که دانشجویان و دانش آموزان مددجوی تحت حمایت با کمترین دغدغه به تحصیل بپردازند.



حسین دشتی یادآور شد: خیرین و مردم نوعدوست استان می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود را برای توزیع دربین مددجویان مناطق زلزله زده به این نهاد تحویل دهند.



تلقیح مصنوعی 600 راس گوسفند قزل؛با نژاد پاکستان و رومانوف برای اولین بار در شمال غرب کشور





قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عملیات تلقیح تعداد300راس میش در روستای مایان سفلی از توابع شهرستان تبریز و300راس میش درصوفیان از توابع شهرستان شبستر، به روش لاپاراسکوپی با اسپرم گوسفند رومانوف وگوسفند سنگین وزن پاکستانی برای اولین بار درشمالغرب کشور با موفقیت به نتیجه رسید.



دکتر رضا ثقلینی امروز در حاشیه بازدید از تولد گله های پایلوت با اشاره به اینکه، این طرح در راستای اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک با هدف تولید نژادهای جدید ترکیب گوسفندی، توسط اکیپ اعزامی از مرکز اصلاح نژاد دام کشور و همکاری کارشناسان مدیریت امور دام معاونت بهبود تولیدات دامی استان در شهریور ماه سال جاری به اجرا درآمده بود گفت: پس از سپری شدن پنج ماه دوران بارداری، از اواخر بهمن ماه میش های تلقیح شده شروع به زایمان نمودند که دوقلو زایی و سه قلو زایی با درصد بالایی حاصل این طرح بود.



سلب امکان محاسبه بهاي تمام شده تراکتور حتي براي کوتاه مدت



مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران گفت : توان محاسبه بهاي تمام شده محصول توليدي در گروه صنعتي تراکتورسازي ايران از امور مالي اين مجموعه سلب شده است.



ابوالفتح ابراهيمي با بيان اين مطلب گفت: در کمتر از چند ماهه گذشته نزديک به 8 ميليون ريال افزايش قيمت در 4 حلقه تاير استفاده شده در محصول تراکتور اتفاق افتاده است که اين تغيير براساس مصوبه سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان صورت گرفته که در مواردي حتي افزايش قيمت از اين مصوبه نيز بيشتر است در حالي که متناسب با اين سير صعودي قيمت قطعات مورد استفاده، افزايشي در قيمت محصولات توليدي گروه تراکتورسازي صورت نگرفته است.



وي افزايش قيمت فولاد، ورق، مواد پليمري و قطعات وابسته به نرخ ارز را از ديگر تغييرات در افزايش هزينه هاي مجموعه توليدي تحت مديريتش عنوان کرد و گفت: اين عوامل محاسبه بهاي تمام شده محصولات را حتي در کوتاه مدت از امور مالي سلب کرده است.



مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران از تمام مسئولان کشوری خواست تا براي رونق صنعت ملي تراکتورسازي ايران که آوازه و شهرت جهاني آن در بيش از 30 کشور و 4 قاره جهان طنين انداز است دست به دست هم دهند.



حمایت سازمان جهادکشاورزی از ایجاد مزرعه پرورش تمساح درآذربایجان شرقی



رئيس سازمان جهادكشاورزي آذربایجان شرقی از پرورش تمساح باهدف تجاری سازی این صنعت سود آور در استان خبرداد.



دکتر مسعود محمدیان در گفتگو باخبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر سالانه ۲میلیون طاقه پوست کروکودیل در دنیا تجارت می‌شود که هر طاقه دباغی شده آن، ارزشی بالغ بر۱۰ هزار دلار دارد گفت: آنچه باعث شده تا این سازمان موافقت خود مبنی بر ایجاد مزرعه پرورش تمساح را در استان را اعلام نماید، استفاده پزشکی‌ از خون، استخوان و حتی گوشت این حیوان دوزیست بوده و در کنارآن، سود اقتصادی ناشی از امکان صادرات پوست و گوشت کروکودیل، با بستر سازی مناسب برای ارزآوری نیز، از دیگر دلایل این امر محسوب می شود.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، بحث سرمایه‌گذاری برای پرورش تمساح مطرح و به دنبال فتوایی که شهریورماه پارسال به‌کوشش نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی برای مجاز بودن این فعالیت صنعتی در ایران صادر شد افزود: شرایط برای فراخوان متقاضیان پرورش تمساح در کشور مهیا شده و با توجه به پتانسل های موجود در استان، این سازمان از سرمایه گذاران این صنعت سود آور حمایت خواهد نمود.