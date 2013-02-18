ترویج فرهنگ ترک اعتیاد در شهرضا نیازمند حمایت خیرین سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله تنهایی صبح دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز ترک اعتیاد دولتی شهرضا از اواخر سال 1385 فعالیت خود را با محوریت کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد و تلاش در راستای درمان این بیماری با به‌کارگیری داروهای جایگزین از قبیل متادون شروع کرد.

وی ادامه داد: افرادی که به منظور ترک اعتیاد به این مرکز مراجعه‌امی کنند پس از انجام مراحل معرفی و آزمایش‌های مورد نیاز از قبیل سلامت کبد و کلیه، وارد چرخه ترک اعتیاد و استفاده از مواد جایگزین می‌شوند که البته درحال حاضر با توجه به کمبود محسوس امکانات و ملزومات مورد نیاز، افراد در لیست انتظار قرار گرفته و سپس مراحل درمانی خود را آغاز می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرضا با اشاره به اینکه موفقیت در مراحل درمان بیماری اعتیاد رابطه مستقیمی با حمایت خانواده و اطرافیان معتاد دارد، افزود:از ابتدای فعالیت این مرکز در شهرضا تاکنون 63 نفر از بیماران به شکل کامل موفق به ترک دارو و مواد مخدر شده‌اند و در حال حاضر به صورت مداوم با این مرکز درمانی همکاری دارند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت این مرکز تاکنون بیش از 3 هزار مورد مراجعه جهت انجام ترک اعتیاد انجام گرفته است، بیان داشت: در حال حاضر این مرکز به تعداد270 بیمار خدمت رسانی مداوم دارد .

تنهایی با تشریح سیستم درمانی مرکز دولتی ترک اعتیاد شهرضا، تصریح کرد: پس از ورود بیماران به چرخه درمانی تا دو ماه افراد به شکل روزانه به این مرکز مراجعه کرده و داروی جایگزین مورد نیاز خود را تحت نظارت پزشک مصرف می کنند و پس از گذشت زمان مشخص، افراد پس از انجام آزمایش‌های کنترلی لازم، میزان داروی مورد نیاز خود را برای مدت معین دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این مرکز درمانی با به‌کارگیری روش‌های علمی در جهت انجام مراحل ترک اعتیاد فعالیت می‌کند، گفت: از آنجایی که در طول سال‌های اخیر میزان قرص متادون کاهش یافته است در حال حاضر از شربت برای طی دوره درمان استفاده می‌کنیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرضا با اشاره به اینکه ارائه خدمات تخصصی به بیماران این مرکز جزو اساسی‌ترین برنامه‌های تدوین شده در جهت تحقق اهداف درمانی به شمار می‌رود، اضافه کرد: بر اساس آمار و اطلاعات موجود تاکنون 380 مورد ارائه خدمات تخصصی و معرفی به پزشکان متخصص جهت انجام مراحل درمانی از سوی این مرکز انجام گرفته است.

وی یاد آور شد: برگزاری نشست‌های مشاوره‌ای با خانواده معتادان و ارائه خدمات روانشناسی به این افراد به عنوان یک راهکار علمی برای موفقیت در مراحل درمانی مطرح است و تاکنون حدود 730 مورد مصاحبه انگیزشی با بیماران این مرکز جهت سیر مرحله درمان انجام گرفته است.

تنهایی با اشاره به اینکه وجود روانشناس بالینی جزو مهم‌ترین ارکان مراکز ترک اعتیاد مطرح است،ادامه داد: از سه ماه گذشته به دلیل انتقال روانشناس بالینی مرکز ترک اعتیاد دولتی شهرضا، این مجموعه فاقد خدمات روانشناس بالینی بوده است و انتظار داریم با توجه به اهمیت این موضوع در آینده نزدیک زمینه جذب یک نیروی جدید در این مرکز مهیا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح پراکندگی جنسیتی مراجعه کنندگان به مرکز ترک اعتیاد دولتی شهرضا اضافه کرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته 93 درصد از مراجعه کنندگان به این مرکز آقایان و 7 درصد خواهران هستند که البته با ایجاد یک مرکز تخصصی برای خواهران بسیاری از مشکلات کنونی حل می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرضا با اشاره به اینکه سطح تحصیلی افراد ارتباطی با میزان گرایش به اعتیاد ندارد، افزود: میزان پراکندگی افراد با سطح تحصیلی متفاوت در بین مراجعه کنندگان به این مرکز نشان دهنده این است که سطح تحصیلات افراد ارتباطی با میزان گرایش آنها به سمت اعتیاد نداشته است.

وی با اشاره به اینکه با تلاش مرکز ترک اعتیاد دولتی شهرضا و همکاری یکی از مراکز دانشگاهی تحقیقات کارآمدی پیرامون وضعیت شخصیتی، اجتماعی، خانوادگی، اشتغال، مکان سکونت و سایر خصوصیات معتادان مراجعه کننده به این مرکز انجام گرفته است، گفت:از آنجایی که درصد بالایی از مراجعه کنندگان به این مرکز متأهل وبه طور میانگین دارای سه فرزند هستند، تمامی سیاستگذاری‌ها در راستای ورود فرزندان به عنوان یک عامل تشویقی در سیر مراحل درمانی بوده و تاکنون نتایج ارزنده‌ای نیز داشته است.

تنهایی با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های مراحل درمانی از مهم‌ترین اهداف مراکز ترک اعتیاد دولتی به شمار می‌رود، بیان داشت: در حال حاضر میزان مبلغ دریافتی برای ارائه خدمات درمانی در سطح مراکز ترک اعتیاد دولتی رقمی در حدود 300 هزار ریال است که البته بسیاری از مددجویان از پرداخت این مبلغ نیز دوری می کنند و این موضوع مشکلات زیادی را برای این مجموعه در بر داشته، و بدون شک بستر سازی مناسب در این حوزه مستلزم حمایت و تعامل خیرین سلامت است .

رئیس مرکز بهداشت شهرضا با اشاره به لزوم آگاه سازی اقشار مختلف جامعه و به خصوص جوانان با آثار مخرب ناشی از اعتیاد به مواد مخدر مختلف گفت: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، درصد قابل توجهی از معتادان برای نخستین بار از سوی دوستان ناباب با مواد مخدر آشنا شده‌اند که بدون شک باید فرهنگ سازی مناسبی در این حوزه انجام بگیرد.

وی اضافه کرد: ترک با داروی متادون برای بیماران تزریقی و افرادی که سابقه ترک ناموفق داشته‌اند، به عنوان یک روش موفق و مناسب به شمار می‌رود و بکار گیری این روش زمینه تحولات گسترده در سطح کیفی زندگی بیماران را ایجاد کرده است.