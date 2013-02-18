صباي قم برابر شهرداري تبريز پیروز شد

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات هندبال رده سنی جوانان دسته اول باشگاه‌هاي کشور در گروه اول مقدماتی با جدال پنج تیم در جریان است که در نخستين روز برگزاری آن تیم هندبال پسران صباي قم برابر شهرداري تبريز به برتری دست یافت.

وی اضافه کرد: در این رقابت‌ها علاوه بر تیم هندبال رده سنی جوانان صباي قم که یک پیروزی ارزشمند كسب كرد، تیم‌های هندبال ميعاد مشهد، پارسيان قزوين نیز حضور دارند که برای کسب جواز صعود به مرحله نهايي به شكل دوره‌اي با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رئیس هیئت هندبال استان قم افزود: در نخستین روز پیکارهای هندبال قهرمانی رده سنی جوانان دسته اول باشگاه‌هاي کشور، تیم هندبال صباي قم در نخستین گام برابر تیم هندبال شهرداري تبريز به میدان رفت و در پایان با نتیجه 24 بر 23 صاحب برتری شد.

وی افزود: رقابت‌هاي اين دوره مسابقات جوانان دسته اول هندبال باشگاه‌هاي کشور در حالی برگزار می‌شود که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون هندبال، این رقابت‌ها با شرکت 10 تیم به انجام مي‌رسد و تیم‌های مدعی در دو گروه پنج تیمی مسابقه می‌دهند.

طباطبایی اضافه کرد: در روز نخست این بازی‌ها تیم هندبال جوانان صباي قم در حالي موفق به شکست شهرداري تبريز شد كه هندباليست‌هاي صباي قم در روز دوم و در دومين بازي خود بايد در مقابل تيم ميعاد مشهد در جدالي حساس به ميدان بروند.

رئیس هیئت هندبال استان قم ابراز داشت: در سایر دیدارها نیز تيم هندبال جوانان صباي قم در سومين بازي بايد برابر تيم پارسيان قزوين قرار بگيرد و انشاءالله كسب امتيازات لازم از اين دو بازي در صعود تيم صبا به مرحله نهايي تاثير زيادي خواهد داشت.

وی عنوان کرد: بر این اساس در گروه نخست از مرحله مقدماتی پيكارهاي ليگ دسته اول هندبال جوانان باشگاه هاي كشور تیم جوانان هندبال صباي قم با تيم‌هاي هندبال ميعاد مشهد، پارسيان قزوين، متين ورامين و شهرداري تبريز رقابت مي‌كند.

طباطبايي با بيان اينكه صباي قم با بهترين‌هاي خود راهي اين رقابت‌ها شده و به دنبال قهرماني است، اظهار داشت: همچنین در گروه دوم تیم‌های مدعی جوانان هيئت گنبد، شاهرود، خيبر اراك، هيئت البرز و هيئت زنجان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در پايان از هر گروه دو تيم جواز صعود به مرحله نيمه نهايي را به دست مي‌آورند.