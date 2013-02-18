اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) به زنان شاغل در خانه

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: چندی پیش تفاهم نامه‌ای با صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه به زنان در قالب مشاغل خانگی به امضا رسید.

وی افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه، توسعه کارآفرینی، حمایت از افراد واجد شرایط بیکار و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و دختران مجرد است.

به گفته هدایتی، با اعطای این تسهیلات به زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار، درآمدزایی و همچنین کسب و کار پایدار در میان زنان خانه دار رونق پیدا می کند.

وی درباره میزان اعطای تسهیلات توضیح داد: رقم کلی تسهیلات براساس تفاهم نامه 29 میلیارد تومان است که به هر استان براساس ظرفیت و میزان تقاضا اختصاص داده می شود.