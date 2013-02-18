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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) به زنان شاغل در خانه

اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) به زنان شاغل در خانه

معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان ریاست جمهوری از اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) به زنان شاغل در خانه خبر داد.

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: چندی پیش تفاهم نامه‌ای با صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه به زنان در قالب مشاغل خانگی به امضا رسید.

وی افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه، توسعه کارآفرینی، حمایت از افراد واجد شرایط بیکار و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و دختران مجرد است.

به گفته هدایتی، با اعطای این تسهیلات به زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار، درآمدزایی و همچنین کسب و کار پایدار در میان زنان خانه دار رونق پیدا می کند.

وی درباره میزان اعطای تسهیلات توضیح داد: رقم کلی تسهیلات براساس تفاهم نامه 29 میلیارد تومان است که به هر استان براساس ظرفیت و میزان تقاضا اختصاص داده می شود.

کد مطلب 2000399

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