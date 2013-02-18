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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

در چناران/

آزمون جامع مهارت آموزی کار و دانش برگزار شد

آزمون جامع مهارت آموزی کار و دانش برگزار شد

چناران - خبرگزاري مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران گفت: همزمان با سراسر استان سومین مرحله آزمون جامع مهارتی کار و دانش ویژه هنرجویان مراکز مهارت آموزی کار ودانش در رشته های فرهنگی وهنری طی دو روز و تحت نظارت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی چناران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: این آزمون با شرکت 60 نفر از هنرجویان مراکز مهارت آموزی ماهان و آبگینه در رشته های تصویر سازی رایانه ای، گرافیک رایانه ای و طراحی بسته بندی برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران افزود: دارندگان رشته های مهارتی کار ودانش در رشته های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از گذراندن دروس عمومی خود در مراکز آموزش از راه دور آموزش و پرورش موفق به اخد دیپلم در آن رشته می شوند.

عباسي گفت: هم اکنون در چناران دو مرکز مهارت آموزی با شش عنوان رشته تخصصی مشغول فعالیت هستند.

 

 

کد مطلب 2000400

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