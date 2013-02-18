  1. استانها
  2. البرز
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

ارجمند:

زمینه ماندگاری بازیگران در استان البرز فراهم شود

زمینه ماندگاری بازیگران در استان البرز فراهم شود

کرج – خبرگزاری مهر: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر تاکید کرد: زمینه ماندگاری بازیگران در استان البرز باید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه رستوران گردان ارکید واقع در کرج، اظهار داشت: بستر و زیرساخت های باید به گونه فراهم شود که بازیگران در استان ماندگار شوند.

 

وی ادامه داد: استان البرز هنرمندان بسیار زیادی را در دل خود جای داده است که اکثر آنها در تهران فعال هستند، در صورتی که می توان زمینه ماندگاری آنها در استان را فراهم کرد.

 

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر افزود: استان البرز پتانسیل و ظرفیت های فراوانی دارد که باید زمینه شکوفایی و استفاده از آن فراهم شود.

 

محمدرضا شریفی بازیگر سینما و تلویزیون نیز گفت: با فراهم کردن زیر ساخت ها برای ماندگاری هنرمندان در استان البرز موافق هستم.

کد مطلب 2000401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها