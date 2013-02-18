زمینه ماندگاری بازیگران در استان البرز فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه رستوران گردان ارکید واقع در کرج، اظهار داشت: بستر و زیرساخت های باید به گونه فراهم شود که بازیگران در استان ماندگار شوند.

وی ادامه داد: استان البرز هنرمندان بسیار زیادی را در دل خود جای داده است که اکثر آنها در تهران فعال هستند، در صورتی که می توان زمینه ماندگاری آنها در استان را فراهم کرد.

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر افزود: استان البرز پتانسیل و ظرفیت های فراوانی دارد که باید زمینه شکوفایی و استفاده از آن فراهم شود.

محمدرضا شریفی بازیگر سینما و تلویزیون نیز گفت: با فراهم کردن زیر ساخت ها برای ماندگاری هنرمندان در استان البرز موافق هستم.