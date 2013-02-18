محدودیتی در پرداخت حقوق کارکنان جمعیت هلال احمر استان اصفهان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عباسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمبود بودجه نباید دلیل بر کمکاری یا حذف برنامه و به تعویق افتادن طرحهای جمعیت هلال احمر استان اصفهان شود و لازم است که مدیران با پیشه کردن اصل خلاقیت و قرار دادن مدیریت مالی در حرفه خود نسبت به جذب مالی از سوی خیران یا با انعقاد تفاهمنامه با مدیران دستگاههای مختلف مشکل مالی خود را رفع کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلاتی که در این راستا برای ارگانهای مختلف دولتی و غیر دولتی پیش آمده است اما این جمعیت توانسته با قرار دادن اصل مدیریت بر مباحث مالی در پرداختهای خود با مشکلات عدیدهای است.
مسئول خزانه داری جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: با وجودی که بخش وسیعی از هزینههای جاری جمعیت توسط دولت تامین میشود، اما نمیتوان این نهاد را یک ارگان دولتی نامید و از سوی دیگرهم یک ارگان خصوصی محسوب نمیشود.
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