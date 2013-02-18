گسترش ضریب حفاظتی مناطق شکار ممنوع قم/افزایش ایستگاه محیط بانی در پلنگ دره

محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به منظور اعمال نظارت بیشتر در مناطق تحت مدیریت باید هم پاسگاه های محیط بانی افزایش یابد و هم نیروهای محیط بانی گسترده تر شوند.



وی ادامه داد: همچنین لازم است لوازم لازم در اختیار محیط بانان قرار گیرد و به تعداد محیط بانان نیز افزوده شود.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه به منظور نظارت بیشتر مناطق تعداد پاسگاه ها در حال زیاد شدن است افزود: در منطقه پلنگ دره یک پاسگاه محیط بانی اضافه شده است و اکنون در منطقه پلنگ دره یک پاسگاه فصلی و سه پاسگاه دائمی وجود دارد.



وی ادامه داد: نیروهای محیط بانی نیز به لحاظ تمهیدات و وسائل تجهیز شده اند و سعی شده است که حضور نیروها در همه مناطق به صورت مستمر و دوره ای باشد.



رکنی بیان کرد: اعمال مدیریت در مناطق برای جلوگیری از شکار غیر مجاز و جلوگیری از آلودگی اهمیت بسیاری دارد.



وی ادامه داد: در تلاشیم که دوربین آنلاین در منطقه پلنگ دره نصب کنیم که این امر نیز نیاز به تقویت زیرساخت ها دارد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: پیشنهاد شده است که مناطق شکار ممنوع حوض سلطان نیز به منطقه حفاظت شده تبدیل شود که هدف از این اقدام ارتقای سطح حفاظتی برای حفظ مناطق است.

