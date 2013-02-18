ارزيابي عملكرد مديران ادارات تبليغات اسلامي ضروري است

حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني در حاشيه برپايي كارگاه آموزشي مديران تبليغات اسلامي سراسر كشور به ميزباني استان يزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مديران بايد مروري بر قوانين سازمان تبليغات اسلامي داشته باشند همچنين با همه تبصرها و مواد قانون نظام اسلامي كشور آشنا شوند.

وي افزود: اين كارگاه‌هاي آموزشي هر ساله و براي تمام مديران كل و مديران فرهنگي ادارات تبليغات اسلامي سراسر كشور به مدت 60 ساعت برگزار مي شود.

حسيني كوهستاني با اشاره به شاخص بودن نيروي انساني در هر دستگاه دولتي بيان كرد: در اين كارگاه، آموزشهايي براي مديريت منابع انساني با هدف توانمند سازي عملكرد آنها ارائه مي شود تا در بالا بردن عملكرد كمي و كيفي سازمان تبليغات اسلامي كشور موثر باشد.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد عنوان كرد: در دومين روز برگزاري اين كارگاه مديران قوانين ديوان محاسبات كشور را مرور كرده و از نحوه نظارت اين نهاد بر پرداختها و دريافتهاي دستگاههاي اجرايي و دولتي آشنا خواهند شد.

به گزارش مهر، در حاشيه برگزاري كارگاه آموزشي كشوري مديران تبليغات اسلامي، شركت كنندگان از بافت تاريخي، آثار باستاني و جاذبه هاي طبيعي يزد بازديد كردند و در نماز جماعت مسجد جامع يزد كه از شاخص ترين مساجد كشور است، حضور يافتند.