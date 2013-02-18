افشین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محرومیت قطعیاش از حضور در میادین ورزشی به سه ماه کاهش یافته است، اظهارداشت: این کاهش هیچ تاثیری برای من نداشت چون با این شرایط هم مسابقات لیگ، قرارداد مالیام در این مسابقات و رقابتهای جهانی را از دست دادهام.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا قرارداد باشگاهی شما از سوی دانشگاه آزاد فسخ شده است"؟، تصریح کرد: هنوز این کار انجام نشده اما صد در صد قراردادم فسخ خواهد شد. چون دانشگاه آزاد بابت محرومیت من لطمه خورده و خواهد خورد. حتی ممکن است دانشگاه آزاد واقعا از لیگ کنار بکشد.
این بازیکن ادامه داد: این در حالی است که پیدا کردن اسپانسر برای تیم داری یکی از دغدغههای هر سال است تا بتوانیم لیگی پویا داشته باشیم که به تیم ملی کمک کند. میخواستند من با محروم شدن ضربه بخورم اما این تصمیم در نهایت به ضرر تنیس روی میز هم خواهد بود.
"البته به گفته دبیر فدراسیون تنیس روی میز شما در صورت داشتن شرایط لازم و با نظر کمیته فنی و تیمهای ملی میتوانید در اردوی تیم ملی برای مسابقات جهانی شرکت کنید. فکر میکنید شرایط لازم را داشته باشید"؟ نوروزی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: من آماده هستم اما واقعا وقتی من به خاطر محرومیت نه در لیگ بازی میکنم و نه در رقابتهای انتخابی، مسئولان واقعا چگونه میخواهند به آمادگی من پی ببرند.
وی به صحبتهایی که پیش از این توسط مسئولان فدراسیون مطرح شده بود، اشاره کرد و اظهارداشت: گفتند افشین یک گام بردارد تا گذشت فدراسیون را ببیند، گفتند با یک دستور موقت اجازه حضور افشین در لیگ را میدهیم و حتی رئیس فدراسیون در این زمینه به مسئولان دانشگاه قول داد، گفتند اجازه میدهیم در رقابتهای انتخابی تیم ملی شرکت کند و .... اما زارع پور، باقری و دیگران به قولهای خود عمل نکردند. حتی آقای حبیبزاده که با وساطت وی من حضوری از رئیس فدراسیون عذرخواهی کردم هم به این موضوع اعتراف کرده است.
نوروزی تاکید کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم نظر فدراسیون این بود که حکم من را سنگینتر باشد. اصلا طبق قانون احتشام زاده و میرصادقی که در کمیته انضباطی حضور داشتند نمیتوانستند در کمیته تجدیدنظرخواهی هم باشند اما نه تنها حضور داشتند بلکه اظهارنظر هم کردند.
پینگپنگباز محروم شده تیم ملی افزود: طبق تعریف، پیشکسوت باید پیشینه و تجربهای از دورای بازیگری داشته باشد اما یکی از پیشکسوتان حاضر در کمیته تجدید نظرخواهی آقای همت بود که از نظر جامعه تنیس روی میز او پیشکسوت داوری است.
این بازیکن با بیان اینکه مرا محروم کردهاند و در عین حال برای حضورم در تیم ملی شرط و شروط گذاشتهاند، خاطرنشان کرد: دبیر فدراسیون یکی از افرادی بود که در مورد پرونده من حق رای داشت. او که از حضور مشروط من در تیم ملی صحبت کرده میتوانست رای دهد که در تیم ملی باشم. اگر میخواستند من در تیم ملی باشم چرا محرومم کردند و کار را به اما و اگر کشاندند.
نماینده ایران در المپیک 2008 پکن اظهارداشت: پنج نفر از اعضای کمیته استیناف که عضو کمیته فنی هم هستند. ابنکه نفراتی که در مورد محرومیت من تصمیم گرفتند در مورد حضورم در تیم ملی – در عین محرومیت – هم تصمیم بگیرند دور از واقعیت است. از طرفی تصمیماتی که کمیته فنی در مورد حضور یک بازیکن در اردو یا تیم ملی میگیرد در آیندهای نه چندان دور پارتی بازی و ارفاق تلقی میشود.
افشین نوروزی در پایان تاکید کرد: من از طریق همین گفتگو آمادگیام را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام میکنم اما با توجه به این مسائل و البته وعدههایی که عملی نشد بعید میدانم شرایط برای حضورم در تیم ملی فراهم شود و اجازه این کار را بدهند. با همه اینها با جدیت تمریناتم را دنبال میکنم تا بعد از اتمام دوران محرومیت با آمادگی بازگردم.
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