نفرات برتر دسته 85 کیلوگرم وزنه برداری دانشجویان دانشگاه آزاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه برداری دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور در سالن سید رسول حسینی ساری، نفرات برتر دسته ۸۵ کیلوگرم مسابقات مشخص شدند.

در این مسابقات در دسته ۸۵ کیلو در حرکت یک ضرب عباس زارعی از مرودشت، داود پیهانی از ملایر و وحید خدادادی از شوشتر مقام اول تا سوم را کسب کردند.



در حرکت دو ضرب عباس زارعی از مرودشت، وحید خدادادی از شوشتر و محمد حاتمی از کرمانشاه مقام اول تا سوم را کسب کردند.



در مجموع عباس زارعی از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت با رکورد ۳۴۰ کیلو گرم مقام اول، وحید خدادادی از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر با رکورد ۳۳۱ كيلوگرم مقام دوم و داود پيهاني از دانشگاه آزاد اسلامی ملاير با رکورد ۳۲۰ کیلوگرم مقام سوم را کسب کردند.

مسابقات دسته ۹۴ ، ۱۰۵ و به اضافه ۱۰۵ امروز برگزار مي شود و رقابت نواب نصير شلال نائب قهرمان المپيك از مسجد سليمان و محمد رضا براري عضو تيم ملي و قهرمان آسيا از ساري از رقابتهاي ديدني اين مسابقات در وزن به اضافه ۱۰۵ كيلو خواهد بود.

مسابقات وزنه برداری دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور از دیروز به میزبانی دانشگاه آزاد ساری در سالن سید رسول حسینی ساری جریان دارد.