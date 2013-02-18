گلباران حرم امامین عسکریین(ع) و آغاز سنگ فرش حرم مطهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین پلارک ضمن تبریک میلاد مسعود امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: به میمنت میلاد با برکت حضرت امام حسن عسکری(ع) در شب میلاد آن امام همام، صحن و سرای ملکوتی امامین عسکریین(ع) با 1100 شاخه گل که از سوی مردم ولایتمدار استان فارس هدیه گردیده، گلباران خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در راستای اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر سامرا عراق در روز میلاد امام حسن عسکری(ع) ، پروژه سنگ فرش کردن حرم مطهر امامین عسکریین(ع) توسط متخصصین ایرانی با مرغوبترین نوع سنگ مرمر آغاز خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کار بازسازی حرم امامین عسکریین (ع)طی دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید افزود: البته در ادامه کار بازسازی و تعویض سنگ های حرم ، موارد گچ کاری، آئینه کاری و کاشی کاری 4 ایوان حرم امامین عسکریین (ع) نیز به مابقی کارها اضافه شده که در دستور کار این ستاد قرار دارد.