دولت سوئد پخش اذان از مناره یک مسجد در استکهلم را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات کمون بوت شیرکا در جنوب استکهلم اخیرا اعلام کردند که اجازه اولیه پخش اذان از مناره مسجدی در منطقه "فیتیا" واقع در این کمون را صادر کرده اند.



اجازه پخش اذان از مناره مسجد برای یک روز در هفته و آن نیز در روزهای جمعه صادر شده است. اما صدور چنین اجازه ای در جامعه سکولار سوئد طبیعتا بدون واکنش نماند. یکی از ادعاهایی که مطرح شد این بود که آزادی مذهب تنها به معنی آزادی در انتخاب مذهب نیست، بلکه به معنی آزادی شهروندان در طرد مذهب نیز هست. زمانی که اجازه پخش اذان از مناره مسجد را می دهید مذهب را به زور به اتاق پذیرایی شهروندان تحمیل کرده اید و این در تضاد مستقیم با اصول سکولاریسم در جامعه سوئد قرار دارد.



گفتني است در حال حاضر به سبب این گونه اعتراض ها اجازه پخش اذان از مسجد بوت شیرکا به تعلیق افتاده است.