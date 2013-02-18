هشت سال دفاع مقدس تجلی برترین صفات افتخارآمیز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن فیروزآبادی شامگاه یکشنبه در بیانیه ای که توسط سردار داود غیاثی راد در یادواره شهید محلاتی در مسجد قائم (ع) شهرستان محلات خوانده شد افزود: دوران دفاع مقدس اوج شكوفایی خلاقیت ها، شناخت ظرفیت ها در عرصه ابداعات، ابتكارات خودكفایی و استقلال می باشد و در یك كلام این حماسه ماندگار مظهر تمامی ارزش ها است.

وی ضمن اشاره ای کوتاه به زندگی شهید محلاتی اظهار داشت: استاد شهید یکی از اعضای مؤثر کمیسیون دفاع ونماینده حضرت امام درسپاه بود.

سردار فیروز آبادی بیان داشت: شهید محلاتی پس از سالها تلاش بی وقفه در راه اعتلای اسلام و انقلاب با جمعی از نمایندگان مجلس و دیگر بزرگان عازم جبهه های نبرد بود که در هواپیمای آسمان بر فراز اهواز مورد اصابت قرارگرفت و به همراه 40 تن از بهترین یاران امام، ملت را در سوگ خود نشانیدند.

فرمانده کل نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه تجلیل از مقام والای شهدای گرانقدر اسلام، حفظ دستاوردهای شهدا و نشر افکار و اعتقادات آن بزرگان به مردم جامعه درس شجاعت و ایستادگی داده و یاد و خاطره آن دلاور مردان بخصوص شهید محلاتی، شهید سردار مسلم شاهرخی و محمدجواد آصفری در یادها برای همیشه جاودان خواهد ماند.