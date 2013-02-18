به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح دوشنبه در مراسم سی امین سالگرد تشکیل دانشکده علوم قضایی اظهار داشت: برای بالندگی دستگاه قضایی عوامل زیادی لازم است که یکی از آنها استقلال قاضی و سلامت دستگاه قضایی است. اگر دستگاه قضایی سالم باشد قطعا جامعه سالمی خواهیم داشت.

وی افزود: بیشترین وظیفه ام را دفاع از قاضی و استقلال دستگاه قضایی می دانم، امروز خیلی ها دلشان می خواهد دستگاه قضایی تابع باشد. ما داریم بر مشی قانون و قانون مداری گام برمی داریم که گاهی مواقع مورد بی مهری قرار می گیریم و باید هزینه هم پرداخت کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظارت بر کار قضات و کارمندان در دستگاه قضایی گفت: هرچند که این نظارتها در حال انجام است ولی جای اخلاق را نخواهد گرفت. هرچه نظارت بیرونی انجام شود باز هم وجود ناظر درونی ضروری است.

آیت الله لاریجانی گفت: یکی از مسائلی که می تواند در حرکت انسان موثر باشد، بیداری است و باید این مسئله را با خود حل کنیم که از کجا امده ایم وبه کجا می رویم ولی متاسفانه در کارهای روزمره غرق شده ایم. در حالی که خداوند متعال می گوید من از روح خودم بر شما دمیده ام واین بدن فانی است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در طول مسیر حیات خودش تحولات زیادی را دیده است، گفت: معمار این دستگاه شهید بهشتی است که نقش مهمی در دستگاه قضایی اسلامی داشته است. هرچند که دانشگاه علوم قضایی با طی کردن مسیری سخت به این مرحله رسیده است اما باید بگویم این دانشگاه و دانشگاههای دیگر با موفقیت فاصله ای زیادی دارند.

وی گفت: یکی از مهمترین رکن تحول دستگاه قضایی بازسازی نیروی انسانی است و جذب نیروی انسانی کارآمد داشتن دانش آموختگان فاضل، دانا وعالم است. امروز دستگاه قضایی از کمبود نیرو رنج می برد و من در این دوره جدید بیشتر توانم را به جذب نیروی انسانی کارآمد گذاشتم. اگر سرمایه گذاری خوبی در نیروهای کارآمد انجام دهیم تحول آن در نظام هم قابل مشاهده است.

لاریجانی خطاب به مدیران دانشگاه علوم قضایی گفت: پیشنهاد من تقویت بخش های پژوهشی است مثلا دربحث فلسفه حقوق و مبانی حقوق نیازمند تلاش بیشتری هستیم. در بحث های تطبیقی هم باید با حوزه ودانشگاه تعاملات خوبی انجام شود.



رئیس قوه قضاییه بعد از ایراد سخنرانی از طرح ها و پژوهشهای دانشگاه علوم قضایی رونمایی کرد.