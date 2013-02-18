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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

درزی حرفه:

يادواره 13 زن شهيده استان سمنان برگزار مي‌شود

يادواره 13 زن شهيده استان سمنان برگزار مي‌شود

سمنان-خبرگزاری مهر: مسئول بسيج جامعه زنان سپاه استان سمنان گفت: نخستين يادواره 13 زن شهيده استان سمنان سوم اسفندماه در سالن اجتماعات هلال‌احمر سمنان برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره‌ درزي‌حرفه در گفت‌وگویی ضمن اعلام برگزاری يادواره 13 زن شهيده استان سمنان اظهار داشت: اين يادواره با هدف تبيين نقش شهداي زن در انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و تدوام آن و معرفي زنان شهيد به عنوان الگو به جامعه به ويژه نسل جوان جهت مقابله با تهاجم فرهنگي برگزار مي‌شود.

 

وي از ديگر اهداف برگزاري يادواره را فرهنگ‌سازي، زنده نگه داشتن و ماندگار كردن نقش زنان در تاريخ انقلاب اسلامي و 8 سال دفاع مقدس دانست.

 

مسئول بسيج جامعه زنان سپاه استان سمنان بيان داشت: چنين يادواره‌هايي در ارتقاء آگاهي و شناخت بيشتر زنان و دختران جوان، نسبت به موثر بودن زنان در حماسه‌هاي جاويدان و آشنايي آنها با پيشينه تاريخي خود بسيار تأثيرگذار است.

 

درزي‌حرفه تصريح كرد: تلاش سپاه و بسيج در راستاي ارائه الگوي عملي و رفتاري به جوانان و نهادينه كردن تجليل و تكريم از خانواده‌هاي شهداي زن است.

 

وي خاطرنشان كرد: نخستين يادواره شهداي زن با حضور مسئولان استاني و شهرستاني از جمله استاندار، نماينده ولي فقيه، فرمانده سپاه استان و فرماندهان نواحي، مديران كل استان و مهمان كشوري استاد دانشگاه فائزه عظيم‌زاده اردبيلي استاد دانشگاه و معاون پژوهشي دانشگاه  امام صادق (ع) برگزار مي‌شود.

 

مسئول بسيج جامعه زنان سپاه استان سمنان يادآور شد: يكي از كارهاي انجام شده در راستاي برگزاري نخستين يادواره شهداي زن ايجاد وبلاگ 13 زن شهيده استان بوده است كه در اين وبلاگ به بررسي و تحليل وصيت‌نامه و دل نوشته شهداي زن پرداخته شده است.


درزی‏حرفه در پایان ابراز داشت: این یادواره با توجه به سخن مقام معظم رهبری که می‏فرمایند "شهدا مثل آیه‏ های قرآن مقدسند"، به نام "آیه‏ های آسمانی" نامیده شد.

کد مطلب 2000420

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