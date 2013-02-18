به گزارش خبرگزاری مهر، زهره‌ درزي‌حرفه در گفت‌وگویی ضمن اعلام برگزاری يادواره 13 زن شهيده استان سمنان اظهار داشت: اين يادواره با هدف تبيين نقش شهداي زن در انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و تدوام آن و معرفي زنان شهيد به عنوان الگو به جامعه به ويژه نسل جوان جهت مقابله با تهاجم فرهنگي برگزار مي‌شود.

وي از ديگر اهداف برگزاري يادواره را فرهنگ‌سازي، زنده نگه داشتن و ماندگار كردن نقش زنان در تاريخ انقلاب اسلامي و 8 سال دفاع مقدس دانست.

مسئول بسيج جامعه زنان سپاه استان سمنان بيان داشت: چنين يادواره‌هايي در ارتقاء آگاهي و شناخت بيشتر زنان و دختران جوان، نسبت به موثر بودن زنان در حماسه‌هاي جاويدان و آشنايي آنها با پيشينه تاريخي خود بسيار تأثيرگذار است.

درزي‌حرفه تصريح كرد: تلاش سپاه و بسيج در راستاي ارائه الگوي عملي و رفتاري به جوانان و نهادينه كردن تجليل و تكريم از خانواده‌هاي شهداي زن است.

وي خاطرنشان كرد: نخستين يادواره شهداي زن با حضور مسئولان استاني و شهرستاني از جمله استاندار، نماينده ولي فقيه، فرمانده سپاه استان و فرماندهان نواحي، مديران كل استان و مهمان كشوري استاد دانشگاه فائزه عظيم‌زاده اردبيلي استاد دانشگاه و معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) برگزار مي‌شود.

مسئول بسيج جامعه زنان سپاه استان سمنان يادآور شد: يكي از كارهاي انجام شده در راستاي برگزاري نخستين يادواره شهداي زن ايجاد وبلاگ 13 زن شهيده استان بوده است كه در اين وبلاگ به بررسي و تحليل وصيت‌نامه و دل نوشته شهداي زن پرداخته شده است.



درزی‏حرفه در پایان ابراز داشت: این یادواره با توجه به سخن مقام معظم رهبری که می‏فرمایند "شهدا مثل آیه‏ های قرآن مقدسند"، به نام "آیه‏ های آسمانی" نامیده شد.