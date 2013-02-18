راه اندازی پردیس پولي فناوری صنایع نوین در دانشگاه یزد

دكترسيدعلي‌محمدميرمحمدي‌ميبدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پردیس فناوری صنایع نوین مصوب شده و در صورت ابلاغ وزارت علوم از مهر ماه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی ادامه داد: بیشتر رشته هایی که در این پردیس راه اندازی خواهد شد در زمینه فناوری های نوین و انرژی های نو خواهد بود.

رئیس دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: این پردیس از طریق آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور و به صورت شهریه ای دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی هدف از راه اندازی پردیس فناوری صنایع نوین را پاسخگویی به تقاضای داوطلبان و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه تحقیقات و مشارکت در تولید علم و فناوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات و یافته های علمی عنوان کرد.