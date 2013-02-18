  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

راه اندازی پردیس پولي فناوری صنایع نوین در دانشگاه یزد

راه اندازی پردیس پولي فناوری صنایع نوین در دانشگاه یزد

رئیس دانشگاه یزد از پذیرش دانشجو در پردیس فناوری صنایع نوین خبر داد و گفت: در صورت ابلاغ وزارت علوم این پردیس دانشجو پذیرش خواهد کرد.

دكترسيدعلي‌محمدميرمحمدي‌ميبدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پردیس فناوری صنایع نوین مصوب شده و در صورت ابلاغ وزارت علوم از مهر ماه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی ادامه داد: بیشتر رشته هایی که در این پردیس راه اندازی خواهد شد در زمینه فناوری های نوین و انرژی های نو خواهد بود.

رئیس دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: این پردیس از طریق آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور و به صورت شهریه ای دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی هدف از راه اندازی پردیس فناوری صنایع نوین را پاسخگویی به تقاضای داوطلبان و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه تحقیقات و مشارکت در تولید علم و فناوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات و یافته های علمی عنوان کرد.

کد مطلب 2000421

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