جشنواره منطقه هفت شعر فجر در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری جشنواره منطقه ای شعر فجر افزود: جشنواره شعر فجر از تاریخ هشت بهمن ماه در جزیره خارک آغاز شده و در تاریخ چهار اسفند ماه به مدت یک روز نیز جشنواره منطقه هفت در شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این جشنواره استانهای فارس، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان حضور دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه برای اولین بار شاعران بین المللی نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت یادآور شد: شاعرانی از کشورهای ترکیه، تاجیکستان، رومانی، لهستان، پاکستان و اندونزی در این جشنواره حضور دارند.

همتی افزود: از استانهای داخلی نیز سه شاعر جوان و یک شاعر پیشکسوت در جشنواره منطقه هفت حاضر می شوند که در غالب شعر خوانی و کارگاه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه شیراز بر قله شعر و شاعران قرار دارد تاکید کرد: شیراز از گذشته های دور تاکنون میزبان شاعران بزرگی همچون سعدی و حافظ بوده بنا بر این دبیرخانه منطقه هفت به شیراز داده شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تصریح کرد: شعر از جمله مباحثی است که در مقابله با جنگ نرم دشمنان باید به آن توجه فراوان داشت و به خصوص شهر شیراز و استان فارس که سرزمین حکمت و معرفت است.