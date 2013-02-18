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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

همتی عنوان کرد:

جشنواره منطقه هفت شعر فجر در شیراز برگزار می شود

جشنواره منطقه هفت شعر فجر در شیراز برگزار می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برگزاری جشنواره منطقه هفت شعر فجر در تاریخ چهار اسفند ماه در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری جشنواره منطقه ای شعر فجر افزود: جشنواره شعر فجر از تاریخ هشت بهمن ماه در جزیره خارک آغاز شده و در تاریخ چهار اسفند ماه به مدت یک روز نیز جشنواره منطقه هفت در شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این جشنواره استانهای فارس، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان حضور دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه برای اولین بار شاعران بین المللی نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت یادآور شد: شاعرانی از کشورهای ترکیه، تاجیکستان، رومانی، لهستان، پاکستان و اندونزی در این جشنواره حضور دارند.

همتی افزود: از استانهای داخلی نیز سه شاعر جوان و یک شاعر پیشکسوت در جشنواره منطقه هفت حاضر می شوند که در غالب شعر خوانی و کارگاه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه شیراز بر قله شعر و شاعران قرار دارد تاکید کرد: شیراز از گذشته های دور تاکنون میزبان شاعران بزرگی همچون سعدی و حافظ بوده بنا بر این دبیرخانه منطقه هفت به شیراز داده شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تصریح کرد: شعر از جمله مباحثی است که در مقابله با جنگ نرم دشمنان باید به آن توجه فراوان داشت و به خصوص شهر شیراز و استان فارس که سرزمین حکمت و معرفت است.

کد مطلب 2000423

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