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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

تشکیل کانون دانش آموختگان دانشگاه علوم قضایی

تشکیل کانون دانش آموختگان دانشگاه علوم قضایی

رئیس دانشگاه علوم قضایی از تشکیل کانون فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ره پیک صبح دوشنبه در مراسم سی امین سالگرد ایجاد دانشگاه علوم قضایی گفت: فارغ التحصیلان این دانشگاه از ماندگار ترین قضات این کشور هستند. در حال حاضر دانشکده علوم قضایی به دانشگاه تغییر وضعیت داده است و در سال جاری دو رشته کارشناسی، 14 رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته، یک رشته کارشناسی ارشد پیوسته و دو رشته دکترا به این دانشگاه اضافه شده است.

وی افزود: توانسته ایم رشته های علوم سبکی در مقطع ارشد و رشته حقوق دادرسی اداری برای فعالیت نیروهای مورد نیاز دیوان عدالت ایجاد کنیم که هم اکنون در حال جذب نیرو هستیم.

رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: درحوزه پژوهشی هم برای نخستین بار نشریه علمی پژوهشی منتشر شد و مرکز نشر دانشگاه را هم راه اندازی کردیم. یکی از مهمترین اقدامات ما جمع کردن تمامی فارغ التحصیلان این دانشگاه بود که اساسنامه و تشکیل کانون دانش آموختگان علوم قضایی نوشته شده و به زودی این کانون فعالیت خود را آغاز می کند.

کد مطلب 2000425

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