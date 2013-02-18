تشکیل کانون دانش آموختگان دانشگاه علوم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، ره پیک صبح دوشنبه در مراسم سی امین سالگرد ایجاد دانشگاه علوم قضایی گفت: فارغ التحصیلان این دانشگاه از ماندگار ترین قضات این کشور هستند. در حال حاضر دانشکده علوم قضایی به دانشگاه تغییر وضعیت داده است و در سال جاری دو رشته کارشناسی، 14 رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته، یک رشته کارشناسی ارشد پیوسته و دو رشته دکترا به این دانشگاه اضافه شده است.

وی افزود: توانسته ایم رشته های علوم سبکی در مقطع ارشد و رشته حقوق دادرسی اداری برای فعالیت نیروهای مورد نیاز دیوان عدالت ایجاد کنیم که هم اکنون در حال جذب نیرو هستیم.

رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: درحوزه پژوهشی هم برای نخستین بار نشریه علمی پژوهشی منتشر شد و مرکز نشر دانشگاه را هم راه اندازی کردیم. یکی از مهمترین اقدامات ما جمع کردن تمامی فارغ التحصیلان این دانشگاه بود که اساسنامه و تشکیل کانون دانش آموختگان علوم قضایی نوشته شده و به زودی این کانون فعالیت خود را آغاز می کند.