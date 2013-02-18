تولیدات شیمیایی استان اصفهان توان رقابت با کالای خارجی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش رضایی با بیان اینکه محصولات مشابه از کشورهای بلاروس، چین و ترکیه وارد می شود، اظهار داشت: با این وجود صنایع شیمیایی ایران وضعیت مثبتی دارند و می توانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند.

وی اعلام کرد: بعضی شرکت های عضو این انجمن، تا 80 درصد تولیدات خود را صادر می کنند.

نایب رییس انجمن صنایع همگن شیمیایی و سلولزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه حدود 30 درصد از مواد اولیه این صنعت از خارج وارد می شود، ادامه داد: حدود 70 درصد تولیدات در داخل مصرف می شود و بقیه به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان صادر می شود.

وی با بیان اینکه دور زدن تحریم ها امکان پذیر است، اما قیمت تمام شده کالا را بالا می برد، تصریح کرد: اگر تحریم ها تا حدودی تاثیرگذار بوده اند، به دلیل عدم ساماندهی و برنامه ریزی برای مقابله با آن بوده است.

رضایی اضافه کرد: در صورتی که بانک ها و دولت همکاری لازم را با تولیدکننده داشته باشند، تحریم ها اثر کمتری خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه نرخ سودبانکی طی سال گذشته از 14درصد به 25 درصد رسیده است، تاکید کرد: حمایت بانک ها از تولید، کشور را از شرایط کنونی نجات می دهد.

نایب رییس انجمن صنایع همگن شیمیایی و سلولزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه با اشاره به مشکلات این بخش از صنعت گفت: دستگاه های کارخانه های فعال در این حوزه در فاصله زمانی 5 تا 10 سال از شروع کار مستهلک می شود و تعمیر و نگهداری آن هزینه دارد که با کمبود نقدینگی فعلی امکان تامین هزینه های آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: تغییر نرخ ارز باعث شده است شرکت ها از روش های معمول قیمت گذاری خارج شوند و قیمت های خود را ماهانه تعیین کنند.

رضایی با بیان اینکه در شهرک صنعتی رازی 524 شرکت دارای مجوز وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 124 تا از آنها به مرحله بهره برداری رسیده و فعال است. رضایی افزود: این واحدها با حدود 30 تا 60درصد ظرفیت خود تولید می کنند.

وی افزود: 800 واحد کوچک و بزرگ تولیدی عضو این انجمن هستند که حدود 13هزار نیروی انسانی در آن به کار مشغولند.

نایب رییس انجمن صنایع همگن شیمیایی و سلولزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 80 درصد ضایعات صنعت شیمیایی تصفیه می شود، گفت: در اکثر شهرک های صنعتی نماینده محیط زیست وجود دارد وکمیته پسماند مواد زائد هم در همه شهرک ها ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی برای اجرای قوانین وجود ندارد.

رضایی با بیان اینکه نظارت باید وجود داشته باشد اما شکل دخالت به خود نگیرد، گفت: باید باور کنیم بخش خصوصی توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد.