برگزاری اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر،اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی با محوریت ، سنتز و احیای مواد کاتالیستی، سینتک و مدلسازی واکنش های کاتالیستی، کاتالیست و انرژی ، کاتالیست ها و فن اوری های سازگار با محیط زیست، کاتالیست های صنعتی- چالش ها و نیازها در دوم و سوم اسفندماه در دانشگاه شراز برگزار می شود.

به همایش ملی کاتالیست های صنعتی 170 مقاله ارسال که 72 مقاله برای ارائه شفاهی و 53 مقاله به صورت پستر طی دو روز ارائه می شود.

هدف از برگزاری همایش کاتالیست های صنعتی فراهم کردن مجمعی است فراگیر که شرکت در آن امکان شناخت نیاز های صنعت و زمینه های پژوهشی محققین فعال در مراکز دانشگاهی، صنعتی و تحقیقاتی را از طریق ارائه مقالات علمی، کارگاه های تخصصی و نمایشگاه به سهولت فراهم می کند.

نقش کاتالیست های صنعتی در تولید محصولات فرآیند های پتروشیمی و پالایشی کاملا شناخته شده است و توسعه دانش فنی بومی، ساخت کاتالیست های مورد نیاز که عمدتا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مصرف دارند، ضرورتی غیر قابل انکار است.

با تشخیص این ضرورت، سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته که لازم است به صورت بهینه در جهت رفع نیاز ها مورد بهره برداری قرار گیرد