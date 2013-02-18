به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری خود كه امروز صبح در محل دایمی دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد، انتخابات آینده ریاست جمهوری را سه قطبی دانست و گفت: یک قطب انتخابات آینده را اصلاح طلبان تشکیل می دهند که در این گروه گرایشات و تفکرات مختلفی وجود دارد.



وی دولت را قطب دوم انتخابات دانست و تصریح كرد: از مذاكرات، صحبت ها و موضع گیری هایی كه اعضای دولت انجام می دهند می شود فهمید كه یك سری فعالیت های انتخاباتی دارند و جریان اصولگرایی نیز قطب سوم انتخابات 92 است كه این جبهه نیز فعالیت انتخاباتی خود را آغاز كرده است.



وی همچنین در مورد جبهه پایداری گفت: جبهه پایداری نیز بخشی از آنان به دولت نزدیك می شوند و بخشی از آنان نیز به جبهه اصولگرایی خواهند پیوست.



وی با اشاره به ائتلاف 1+2 افزود: ائتلاف سه گانه بخشی از ظرفیت اصولگرایی است اما تمام ظرفیت اصولگرایی محسوب نمی شود و اگر این گروه بخواهد خود را محور قرار دهد دچار یك اشتباه استراتژیك شده است و باید در جهت وحدت و اجماع در میان كل جوامع اصولگرایی تلاش كند تا در نهایت با یك ائتلاف 7-8 نفره به كاندیدای نهایی برسیم.



جبهه پیروان 3 کاندیدا دارد

دبیركل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا شما كاندیدای ریاست جمهوری می شوید گفت: مكانیزمی كه در داخل جبهه پیروان تعریف شده بود بر این اساس است كه از تشكل های عضو خواستیم كه در جلسات داخلی خود كاندیدای مورد حمایت خود را مورد بررسی قرار دهند كه در نهایت 8-9 اسم مطرح شد و ما سعی كردیم غربالگری كنیم و از میان این تعداد سه نفر را به عنوان كاندیدای جبهه در نظر بگیریم كه در ائتلاف اصولگرایان حضور داشته باشند.



وی افزود: نام بنده نیز به عنوان یكی از كاندیداهای جبهه پیروان مطرح است اما این یك تفاهم دو طرفه نبوده و بیشتر تلاش ما ا ین است كه به یك كاندیدای مقبول كه مدیر و مدبر باشد برسیم.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فضای آینده كشور را امیدبخش دانست و گفت: امروز با یكسری مشكلات و گرفتاری هایی مواجه هستیم لذا كاندیداهای آینده حتماً باید تیم معرفی كنند.



باهنر با تقسیم بندی زمان انتخابات گفت: 20 درصد از فعالیت های انتخاباتی مربوط به قبل از ثبت نام كاندیداها و 20 درصد آن بعد از ثبت نام كاندیداها است اما نصف و اصل بازی های انتخاباتی مربوط به زمانی می شود كه كاندیداهای نهایی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده باشند. بنابراین الان اگر بگوییم یك جریان تصمیم نهایی خود را گرفته است ساده انگاری است.



در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت در پی ایجاد فضای دو قطبی در زمان انتخابات همچون سال 84 است، گفت: دولت ظرف این 7-8 سال اخیر در این میدان دو قطبی و به اصطلاح دیو و فرشته بازی کرده است و در سال 84 رغیب اصلیش و قطب روبروی احمدی نژاد، هاشمی بود.



وی افزود: اما در صورت ورود دوباره هاشمی به انتخابات این اسب سرکش آن نمی تواند این بازی را ادامه دهد و دولت به دنبال یک قطب دیگری در انتخابات می گردد چراکه دیگر در مورد هاشمی هیچ بحث جدیدی وجود ندارد.



هاشمی کاندیدا نشود

باهنر با تاکید بر اینکه توصیه من به هاشمی این است که در انتخابات ورود پیدا نکند، تصریح کرد: دیگر قطب احمدی نژاد- هاشمی جواب نمی دهد و دولت دنبال پیدا کردن رقیب دیگری برای خود در انتخابات است.



دولت به کاندیداتوری مشائی امید بسته است

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش بینی تان از کاندیدای دولت چیست، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم دولت هنوز از کاندیداتوری مشائی ناامید نیست و علائم و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان می دهد دولت امید زیادی به کاندیداتوری مشائی در انتخابات ریاست جمهوری دارد اما اینکه مشائی در چارچوب رجال سیاسی و اصل 115 قانون اساسی بگنجد یا خیر، این نظری است که هیات نظارت و شورای نگهبان باید بدهند.



وی با اشاره به حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت: اصلاح طلبان همیشه در انتخابات حضور خواهند داشت و من هیچگاه اصلاح طلبان را با فتنه گران یكی نمی دانم، اصلاح طلبانی كه در چارچوب قانون اساسی فعالیت می كنند همیشه میدان برایشان باز است. بنابراین لزوماً كاندیدای آنان نمی تواند فقط هاشمی و خاتمی باشد و كسان دیگری نیز در این جریان مطرح هستند.



دبیركل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این سوال كه دولت چه اندازه برای كاندیداتوری مشایی امید دارد، گفت: بالاخره در انتخابات ریاست جمهوری های گذشته هم این سابقه وجود داشته است كه حدود 100 نفر ثبت نام كنند اما شورای نگهبان باید ضوابطی بنویسد كه دیگر این داستان ها مطرح نشود چرا كه كسانی كه در كشور شرایط و ویژگی های ریاست جمهوری را دارند به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند.



وی با بیان اینكه در انتخابات ریاست جمهوری باید صلاحیت كاندیداها احراز شود، گفت: در این انتخابات نباید به دنبال این باشیم كه آیا فرد كاندیدا پرونده دارد یا نه چرا كه افرادی مانند آقای زواره ای كه عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و موحدی ساوجی كه جزو چند دوره نماینده مجلس بود هیچكدام تایید صلاحیت نشدند. البته تایید صلاحیت نشدن در انتخابات ریاست جمهوری به این معنا نیست كه آن فرد مشكل دارد بلكه شرایط احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری باید سخت باشد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: اینكه چه كسی در دولت به عنوان كاندیدا می آید و به چه دلیل به آن امید دارد، بحث هایی است كه ما دخالتی در آن نداریم.



هنوز گفتمانی که روی آن وحدت باشد در جبهه پایداری شکل نگرفته است

وی همچنین در خصوص فعالیت جبهه پایداری گفت: جبهه پایداری یك جبهه نوپاست و حرف های متفرق و متنوعی در این جبهه زده می شود اما هنوز گفتمانی كه روی آن وحدت داشته باشند شكل نگرفته است و شاهدیم كه موسسان جبهه پایداری اكنون از این جبهه یا اخراج شده اند و یا كنار كشیده اند.



باهنر ادامه داد: حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی كه با رقابت دو جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری شكل گرفت اما بعد از انتخابات جبهه پایداری به سمت بخشی از اعضای جبهه متحد كشیده شدند. بنابراین زمان می برد تا به اصطلاح آب بندی شود و ارتباطش را با سایر جریانات روشن كند.



وی با بیان اینكه جبهه پایداری باید به صورت صریح و شفاف موضعش را در مرود فتنه و انحراف مشخص كند، تاكید كرد: بعضی ها در این جریان می گویند فتنه یك جریان نیست اما ما فكر می كنیم یك جبهه سیاسی باید موضع شفاف و روشنی نسبت به اتفاقات و جریان های اطراف خود داشته باشد.



دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با تاكید بر اینكه جبهه پایداری یك قطب در انتخابات آینده نیست، گفت: بخشی از جبهه پایداری به سمت دولت و بخشی از آنان نیز به سمت اصولگرایان نزدیك می شوند.



نصایح آقا نیازی به تفسیر ندارد

وی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به نصایح اخیر مقام معظم رهبری به سران قوا گفت: نصایح و صحبت های آقا آنقدر صریح، روشن و شفاف بود كه جایی برای تحلیل و تفسیر نمانده است و بعضی هم می گویند در مورد فلانی تندتر و یا كندتر صحبت كرده اند اما صحبت آنقدر شفاف بود كه دیگر قابل تفسیر نیست.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان نیز نامه ای با امضای 260 نفر امضا كردند و به صحبت های رهبری لبیك گفتند و ما صحبت های آقا را با همه وجود شنیدیم و به سهم خود نیز عذرخواهی كردیم و امیدواریم در آینده ترك اولی نكنیم و به مصلحت ها بیشتر توجه داشته باشیم.



رسانه ها نامه رئیس رئیس جمهور را تحلیل کنند

وی همچنین در مورد نامه رئیس جمهور گفت: این وظیفه رسانه ها است كه نامه رئیس جمهور را تحلیل كنند اما جراید نیز باید نگاه شان بیشتر به آینده باشد و به این نكته توجه كنند كه ما چگونه می توانیم با یكدیگر وحدت داشته باشیم تا كارها را جلو ببریم.



تمکین به قانون اساسی راه حل پایان اختلاف ها است

باهنر تمكین مسئولان به قانون اساسی و قوانین موضوعه كشور را تنها راه حل وحدت و پایان اختلافات دانست و تصریح كرد: من خلاصه پیشنهاد و حرفم این است كه اگر مسئولان به قانون اساسی تمكین كنند هیچ بن بستی در نظام نداریم.



هیچ دلیل جز هوای نفس برای اختلاف ها نمی توان پیدا کرد

وی خاطرنشان كرد: در نظام جمهوری اسلامی هیچ بن بستی نیست و هیچ دلیلی جز هوای نفس برای دعوا وجود ندارد. بنابراین اگر یك فرد اختیاراتی بیش از مسئولیت هایش بخواهد و یا در حد وظایفش زیر بار مسئولیت ها نرود این مسایل اختلاف برانگیز است.



دبیركل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه با وجود استیضاح وزیر كار و حاشیه هایی كه بعد از این استیضاح در كشور ایجاد شد اما هنوز مرتضوی بر سر كار خود است، گفت: این موضوع به فرآیند قانون اساسی بر می گردد. یك سری نهادها و دستگاه های اجرایی هستند كه زیر نظر رئیس جمهور هستند و ما نمی شود كه به خاطر یك مساله ای هر روز رئیس جمهور را به مجلس بكشانیم و از او سوال كنیم. بنابراین ما همواره سعی كرده ایم تا سازمان های زیر نظر نهاد را به وزارتخانه ها انتقال دهیم همچون سازمان تربیت بدنی كه امروز تبدیل به وزارت ورزش شده است.



وی تاكید كرد: بعضی از اختلاف ها با تعامل و هماهنگی حل می شود و اگر تعاملی وجود نداشته باشد مشكلات حل نمی شود و همچنان باقی خواهد ماند.



اختلاف میان دولت نهم و دهم و مجلس نسبت به دولتهای قبلی بی سابقه بوده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اختلاف میان دولت نهم و دهم با مجلس بیش از دولت های قبلی بوده است یادآور شد: من هم در دولت موسوی و هم در دولت هاشمی و خاتمی در مجلس بوده ام و هیچگاه اختلافات میان دولت و مجلس در این حد نبوده است اما امروز بعضی از نهادها اختیاراتی طلب می كنند كه بیش از اختیارات قانونی آنان است.



وی در پاسخ به این سوال كه آیا قوه قضائیه و شخص محسنی اژه ای پیگیر مسایل مربوط به مرتضوی است گفت: دولت یك نظری در مورد مرتضوی داشت و مجلس نیز نظری دیگر و قوه قضائیه نیز با یك رویكرد دیگری به این قضیه نگاه می كرد و اگر قوه قضائیه این مساله را حل كند دیگر مشكلی باقی نمی ماند.



باهنر همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه یك تعریف واضحی امروز از جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی وجود ندارد، تعریف خود را از اصولگرایی بیان كنید، گفت: مشكل این كار در این است كه در كشور ما حزب قدرتمند و شناسنامه دار وجود ندارد اما در نظام مردم سالاری دینی ما كه مسئولین به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب می شوند باید چند حزب قدرتمند داشته باشیم.



وی تاكید كرد: امروز چون حزب نداریم جریانات با هم رقابت می كنند و برخی از گروه ها خود را منسوب به یك جریان می دانند هرچند كه ممكن است تمام قواعد و چارچوب آن را رعایت نكند و تنها راه حل این مشكل تقویت احزاب است.



دبیركل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان كرد: بعضی ها مدعی هستند نظام حزبی با نظام ولایی قابل جمع نیست اما من از لحاظ تئوریك این مساله را قبول ندارم.



وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه از صحبت های شما در مورد جبهه پایداری این طور تلقی می شود كه جبهه پایداری در انتخابات آینده تاثیرگذار نیست آیا این حرف درست است، گفت: نمی گویم بی تاثیر است اما نمی توانیم آن را مانند یك قطب همچون جریان اصولگرایی، دولت و اصلاح طلبان محسوب كنیم و این جبهه تازه شكل گرفته است و برای تاثیرگذاری بیشترش نیاز به گذشت زمان دارد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد جلسه مشترك دولت و مجلس گفت: جلسات مشترك دولت و مجلس در خصوص تعیین راهكاری برای كمك به معیشت مردم بود كه نتیجه آن نیز اعلام شده است و عیدانه ای به مردم به صورت نقدی از 70 تا 90 هزار تومان تعلق می گیرد اما ما تاكیدمان این بود كه این مبلغ به صورت سبد كالا داده شود اما دولت اصرار داشت این عیدانه را نقدی بدهد.



دولت لایحه چنددوازدهم را همزمان با لایحه بودجه 92 به مجلس تقدیم کند

وی همچنین در مورد لایحه بودجه گفت: این لایحه تا اول اسفند به مجلس می رسد اما ما به دولت تذكر می دهیم كه دو لایحه را با هم بیاورند یعنی هم بودجه سالیانه و هم چند دوازدهم.



باهنر با تاكید بر اینكه هرگز بررسی بودجه 92 تا فروردین ماه تمام نمی شود، گفت: البته بودجه چند دوازدهم نیز برای كشور خیلی خسارت دارد اما این تنها دولتی است كه لایحه بودجه اش را به مجلس دیر تقدیم می كند و حتی در زمان جنگ نیز ما چنین چیزی را نداشتیم و همیشه بودجه سر موقع به مجلس آمده است. بنابراین از دولت می خواهیم كه لایحه چند دوازدهم را نیز به مجلس ارایه دهد.