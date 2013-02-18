کارگاه روانشناسی ورزش با حضور ورزشکاران و مربیان در یاسوج برگزار شد

مسئول کمیته روانشناسی ورزش کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: در این کارگاه که روز یکشنبه با موضوع "توجه و تمرکز" تشکیل شد، کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان، اعضای هیئت پزشکی ورزشی و جمع کثیری از ورزشکارن و مربیان استان حضور داشتند.

رحمان اکبری با اشاره به اهمیت مهارت های روانی در عملکرد موثر ورزشکاران افزود: یکی از مهارت هایی که می تواند در موفقیت ورزشکاران نقش موثری داشته باشد، فرایند تمرکز است.

وي بیان کرد: این فرایند را می توان با استفاده از تکنیک های توجه و تمرکز در ورزشکاران ارتقاء داد.

اكبري بیان داشت: متاسفانه برخی ورزشکارن هم استانی به رغم توانایی های بالای جسمی به دلیل عدم توجه و تمرکز در جریان مسابقه، به موفقیت دست نمی یابند.

وی تصریح کرد: به طور قطع موفقیت و پیروزی در عرصه ورزش نیازمند توانمندی همزمان در دو بخش جسم و روان است.

مسئول كميته روانشناسي ورزش استان گفت: در این کارگاه ضمن بررسی این مسئله در رشته های مختلف، تکینیک هایی برای مهارت افزایی توجه و تمرکز ارائه شد.