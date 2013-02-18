تدارک ویژه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای نوروز پایتخت نشینان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران در نشست خبری خود که پیش از ظهر دوشنبه در سازمان فرهنگی ــ هنری شهرداری برگزار شد، بیان کرد: امسال با توجه به اینکه نرخ بلیت ها افزایش داشته احتمال می دهیم از میزان مسافرت های تهرانی ها کاسته شود و یا مدت زمان سفرها کوتاه تر شود. به همین دلیل قصد داریم مراکز دیدنی تهران را که در این ایام آماده بازدید عموم هستند، به مردم معرفی کنیم.

وی گفت: در تبلیغات تلویزیونی بیشتر جاذبه های گردشگری استانهای دیگر معرفی می شود و در این زمینه جاذبه های گردشگری تهران کمتر دیده شده است.

رئیس سازمان فرهنگی ــ هنری شهرداری تهران ادامه داد: امشب در سالن همایش های صدا و سیما سومین آئین تجلیل از اصناف با عنوان «الکاسب حبیب الله» با حضور شهردار تهران برگزار می شود. در این برنامه از یکصد نماینده صنوف مختلف تجلیل می شود.

وی تصریح کرد: ملاک های برگزیدگان این آیین، اخلاق گرایی، ورود به کارهای خیر، دستگیری از نیازمندان، حضور موثر در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پایبندی به ایثار و پشتیبانی از دفاع مقدس، نوع دوستی، تکریم و مشکل گشایی و پایبندی به حفظ سنت ها و فضیلت های کسب و کار بوده که در فرآیند یکساله با مشارکت بخش های مختلف بازار و صنوف انتخاب شده است.

خوراکیان به برگزاری برنامه ویژه راهیان نور اشاره کرد و گفت: برای اولین بار دو پایگاه فرهنگی ــ هنری در مناطق جنگی ویژه مخاطبان کاروانهای راهیان نور ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی ــ هنری شهرداری تهران ادامه داد: نمایشگاه یاد یار مهربان نیز از روز دوازدهم تا هجدهم اسفندماه به ارائه محصولات فرهنگی از جمله کتابهای مورد نیاز کتابخانه های شهر تهران و مدارس می پردازد که برای این منظور 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به اینکه شورای شهر تهران با موضوع اهداء نشان به صنوف مختلف مخالف است و اهداء نشان را منوط به فعالیتهای حوزه دولت می داند، گفت: می توان نام نشان را اصلاح و عنوان تندیس به کاسبان برتر استفاده کرد.