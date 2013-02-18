اندیشمندان ترافیک 10 کشور از 4 قاره دنیا در تهران/ برگزاری کنفرانس مهندسی ترافیک اول اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر ،شهرام جباری زادگان افزود: دامنه تحریم‌های استکبار جهانی بر علیه کشورمان علاوه بر فشارهای اقتصادی و تجاری، محدودیت‌های علمی و تخصصی را نیز در بر می‌گیرد و به جرأت می‌توانیم ادعا کنیم کنفرانس مهندسی ترافیک توانست تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند.

حمایت مجامع بزرگ جهانی از کنفرانس

وی با اشاره به این که کنفرانس مهندسی ترافیک از حمایت 23 انجمن علمی از جمله 7 سازمان بین‌المللی برخوردار است، اظهار کرد: حمایت مجامع بزرگ جهانی مانند انجمن بین‌المللی حمل و نقل عمومی (UITP) و انجمن حمل و نقل و سیاست‌گذاری توسعه شهری (ITDP) از این کنفرانس در شرایط موجود، بسیار حائز اهمیت است.

جباری زادگان با بیان این که حمایت دانشگاه‌های معتبر کشور از کنفرانس بین‌المللی مهندسی ترافیک از جمله دلایل اعتبار این کنفرانس محسوب می‌شود، تصریح کرد: ارسال بیش از یک هزار مقاله علمی به یک کنفرانس کاملا تخصصی، بیش از هر چیز نشان دهنده اهمیت این کنفرانس و علاقه‌مندی دست اندرکاران مربوطه جهت حضور در آن است.

معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر این که آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک یک محور اصلی این کنفرانس است، اعلام کرد: در شرایطی که نه آموزشمان متولی مشخصی دارد و نه متولی فرهنگمان مشخص است، پرداختن به این مقوله در حوزه ترافیک که البته آن هم مدیریت واحدی ندارد، می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات و پرسش‌های احتمالی باشد.

حمل و نقل انسان محور، شعار کلیدی کنفرانس

از سوی دیگر رییس هیأت اجرایی کنفرانس مهندسی ترافیک گفت: موضوعات کنفرانس در 10 محور کلی تقسیم‌بندی شده‌اند و از تنوع بسیاری برخوردارند، چنانچه از مباحث سخت‌افزاری مانند ایمنی و مهندسی ترافیک و سیستم‌های هوشمند ترافیکی گرفته تا بحث‌های نرم‌افزاری مانند آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک و قوانین و مقررات ترافیکی را در بر می‌گیرد.

مرتضی خشایی پور شعار کلیدی این کنفرانس را «حمل و نقل انسان محور» اعلام کرد و گفت: شعاری که انتخاب شده به این مفهوم است که به جای استیلا و تسلط خودروها بر معابر شهری، فضای شهری باید به مکان مناسبی برای زندگی انسان‌ها تبدیل شده و در شهرها به جای محوریت خودروها، انسان‌ها و آرامش و راحتی آن‌ها در رفت و امدهای شهری محور باشد.

ارسال بیش از 1000 مقاله به کنفرانس

وی با اعلام این که علاوه بر ارائه 135 مقاله به صورت سخنرانی، 171 مقاله نیز به صورت پوستر در کنفرانس دو روزه بین‌المللی مهندسی ترافیک ارائه می‌شود، افزود: علاوه بر این 12 کارگاه آموزشی نیز طی دو روز برگزاری کنفرانس برپا می‌شود.

خشایی پور بازنگری و به روز رسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران را سرفصل یکی از کارگاه‌های تخصصی اعلام و تأکید کرد: موضوع اصلی این کارگاه، معرفی محورهای 18 گانه حمل و نقلی از جمله طرح جامع دوچرخه، عابر پیاده، پارکینگ و شبکه معابر است.

معاون مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در پاسخ به درخواست شرکت‌ کنندگان داخلی و خارجی در کنفرانس و به منظور آشنایی ایشان با فعالیت‌های حمل و نقلی پایتخت، بازدید دو روزه‌ای از پروژه‌های مهم و بزرگ شهری نیز برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است «دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» صبح سه شنبه اول اسفند ماه در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران افتتاح می‌شود و پس از دو روز برگزاری عصر چهارشنبه دوم اسفند ماه خاتمه می‌یآبد.