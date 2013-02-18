سامانه تله متری و کنترل از راه دور در تاسیسات آب مهران نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آب و فاضلاب روستایی استان ایلام گفت: این طرح در راستای بهره گیری از فناوری کنترل هوشمند تاسیسات آب موسوم به اسکادا اجرا شده است.

احمد دوستعلی افزود: با بهره گیری از این سامانه امکان کنترل از راه دور، دریافت اطلاعات کمی و کیفی منابع تامین میزان ذخیره آب و همچنین کنترل خودکار چاه ها و مخازن به صورت متمرکز بوجود آمده است.

وی تاکید کرد: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر عامل آبفار ایلام ادامه داد: امکان اندازه گیری دبی ورودی فشار آب و میزان کلر باقیمانده در آب نیز با نصب این سامانه میسر خواهد شد.

دوستعلی بیان داشت: ایستگاه پمپاز روستاهای بان رحمان، چالاب و چنگوله اکنون به سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب متصل شده است که اطلاعات مربوط به حجم آب مخازن روشن و خاموش بودن چاه ها و کنترل ریزش آب و ثبت آنها را در بانک اطلاعاتی انجام می دهد.