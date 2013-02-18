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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون اعزام فرهنگيان به مدارس خارج از كشور

اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون اعزام فرهنگيان به مدارس خارج از كشور

قائم مقام وزير ورئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشورآموزش وپرورش از اعلام اسامي پذيرفته شدگان مراحل علمي آزمون اعزام فرهنگيان به مدارس خارج از كشور در سال تحصيلي 91-90 خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر يزداني گفت : اسامي نهايي پذيرفته شدگان اين آزمون پس از طي مرحله گزينش و تاييد صلاحيت  افراد  از سوي اداره كل حراست حداكثر ظرف يك ماه آينده اعلام مي شود.

وي با اعلام اين مطلب كه برگزيدگان در شهريورماه در كلاس هاي آموزشي حضور مي يابند ، خاطر نشان كرد : سازماندهي و اعزام پذيرفته شدگان منوط به طي دوره آموزشي زبان انگليسي و آشنايي با اين زبان براساس  شيوه نامه آزمون است .

يزداني با اشاره به اعزام 470 فرهنگي به مدارس خارج از كشور اظهار كرد : با توجه به افزايش تعداد مدارس در خارج از كشور و با احتساب 170 نيروي باقي مانده از گذشته ، 470 فرهنگي به مدارس خارج از كشور اعزام خواهند شد كه تلاش مي شود استقرار  اين نيروها در محل ماموريت آن ها قبل از مهرماه سال آتي انجام شود.

وي يادآور شد : پذيرفته شدگان موظفند از فردا اول اسفند لغايت پنجم اسفند با در دست داشتن تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس براي تكميل فرم گزينش به ادارات آموزش وپرورش محل خدمت خود مراجعه كنند.

 

کد مطلب 2000445

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