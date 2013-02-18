مسئولان باید قوانین تصویبی را اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در مراسم آغاز به کار سامانه هوشمند کارت بازرگانی گفت: در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، توصیه دلسوزانه کارشناسان و فعالان اقتصادی این بود که در مقابل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، سیاست تسهیل در نظر گرفته شود، این در حالی است که هم اکنون محدودیت‌های خارجی، هزینه مبادلات تجاری در ایران را بالا برده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: کارتهای هوشمند بازرگانی، مصداق روشنی برای این رویکرد راهبردی است؛ اما باید به صراحت مشخص شود که سطوح مختلف مدیریتی، در پی ایجاد یا برداشتن مانع است.

وی تصریح کرد: ماده 8 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید به سرعت اجرایی شود، این در شرایطی است که هر کدام از مسئولان و فعالان اقتصادی، باید بعد از تصویب یک قانون به فکر اجرای آن باشند.

به گفته نهاوندیان، تصور عمومی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که این ستاد به دنبال بگیر و ببند است، در حالیکه این ستاد به دنبال تسهیل تجارت است؛ این در حالی است که تا زمانی که تجارت قانونی آسان نشود، کار پیش نخواهد رفت، ضمن اینکه کارت هوشمند، گامی در این مسیر است.

وی با بیان اینکه شرایط ویژه فعلی کشور همدلی بیشتر را می‌طلبد تصریح کرد: در این شرایط، باید به فکر ایجاد اطمینان بیشتر در میان فعالان اقتصادی باشیم، این در حالی است که به آنها این اطمینان را باید بدهیم که به دنبال این نیستیم که اطلاعات اقتصادی آنها را در اختیار رقبا قرار دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در بحث مباحث ارزی و صادرات نیز حرف فعالان اقتصادی همین بود که در شرایط کنونی، باید در اقتصاد مقاومتی بتوان با موانع تحریمی به نوعی برخورد کرد که مشکلات کنونی کشور حل شود.

وی معتقد است که ارز حاصل از صادرات باید در خدمت اقتصاد ملی باشد، البته این به معنای آن نیست که ارز حتما باید به داخل کشور بیاید و بعد برای تامین نیازهای وارداتی کشور، مجدد خارج شود، بلکه باید مسیر تسهیل شود.

نهاوندیان گفت: باید در بحث بعدی هوشمندسازی کارتهای بازرگانی به فعالان اقتصادی این اطمینان را داد که این کارتها، ابزاری برای تسهیل امور تجاری است و می خواهیم از این طریق، خدمات مناسبی به اعضا ارایه دهیم.

وی افزود: برای هوشمندسازی کارتهای بازرگانی بالغ بر 100 هزار نفر-ساعت زمان صرف شده است؛ البته به این اعتقاد داریم که هر کاری درفضای جدید اقتصادی جز با همکاری فعالان اقتصادی به ثمر نمی رسد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: رمز توفیق در فضای فعلی اقتصاد کشور این است که تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی واقعی را به میدان آوریم و توانمند کنیم؛ البته این رویکرد با رویکرد مداخله جویانه در امور این بخش متفاوت است، ضمن اینکه تشکل ها وقتی قدرت می یابند که غیردولتی باشند و اگر بخواهند مفید باشند باید وابسته به دولت نباشند.