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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

جام جهاني كشتي - تهران/

نخستين تيم از آزادكاران خارجي وارد ايران شد

نخستين تيم از آزادكاران خارجي وارد ايران شد

آزادكاران ژاپني به عنوان نخستين تيم خارجي شركت كننده در رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد 2013 تهران وارد كشورمان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد در حالي طي روزهاي 3 و 4 اسفندماه در سالن 12 هزار نفري آزادي تهران برگزار مي‌شود كه تيم كشتي آزاد ژاپن بامداد امروز دوشنبه به عنوان نخستين تيم آزادكاران خارجي وارد تهران شد.

ضمن اينكه تمامي تيم هاي خارجي شركت كننده در رقابتهاي جام جهان كشتي فرنگي 2013 تهران نيز تا بامداد امروز وارد تهران شدند و بايد عصر امروز خود را براي حضور در مراسم وزن كشي و قرعه كشي تيمها مهيا كنند.

پيكارهاي جام جهاني كشتي فرنگي 2013 تهران نيز طي روزهاي 1 و 2 اسنفندماه در سالن 12 هزار نفري مجموعه آزادي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2000455

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