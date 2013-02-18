افزایش 10 درصدی غرفه های نمایشگاه بهاره آمل

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه فروش بهاره آمل امسال از نظرتعداد غرفه ها و فضای نمایشگاهی درمقایسه با نمایشگاه های گذشته دراین شهرستان با 10 درصد افزایش تعداد غرفه ها برپا خواهد شد.





وی افزود: در نمایشگاه امسال، شرکت خصوصی متولی برپایی نمایشگاه بهاره شده و ازواحدهای تولیدی دعوت شده تا کالاهای قابل عرضه درنمایشگاه رابه صورت مستقیم و بدون حضور واسطه باکیفیت بهتری به مصرف کنندگان عرضه کنند.





زمانی، هدف ازبرپایی نمایشگاه ها فصلی را تعادل درتنظیم بازاروعرضه مستقیم محصولات تولیدی بدون حضور واسطه و حمایت از مصرف کنندگان برای تهیه مایحتاج عمومی بیان کرد.





این مسئول تصریح کرد: تیم های بازرسی و سیار تعزیرات حکومتی شهرستان نیز در زمان برپایی نمایشگاه حضور خواهند داشت و روند قیمت و کالاهای عرضه شده نظارت خواهند کرد.





زمانی از برپایی نمایشگاه بزرگ فروش ویژه بهاره درآستانه عید نوروز و رفاه حال شهروندان در این شهرستان خبر داد.





زمانی گفت: نمایشگاه فروش بهاره آمل از12 تا 22 اسفندماه در محوطه مجموعه ورزشی هلال در خیابان شهید بهشتی( چاکسر) این شهر برپا خواهد شد.





وی افزود: در این نمایشگاه در بیش از 200 غرفه محصولات و مایحتاج ضروری مردم در آستانه عید شامل انواع لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، لوازم بهداشتی و آرایشی و موادغذایی پروتیئنی با 10تا 15 درصد تخفیف و کمتر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.



شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.